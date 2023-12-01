Спрацювала в Сирії, провалилася в Україні: чому система РП-377 не врятувала техніку РФ від дронів

ЗС РФ ставлять комплекси на танки Т-80БВМ і БТР, але українські БПЛА все одно їх підривають.

Російські військові встановлюють на свою важку броньовану техніку комплекси радіоелектронної боротьби РП-377 для захисту від українських FPV-безпілотників, але безуспішно. Досить часто дрони-камікадзе Збройних сил України вражають на полі бою саме такі "захищені" машини, пише Forbes.

Доля РП-377 у Сирії та Україні

Комплекси РП-377 призначені для блокування сигналів, які приводять у дію придорожні бомби з радіозапуском, але росіяни намагаються пристосувати їх для придушення зв'язку швидкісних безпілотників з видом від першої особи (FPV-дрони). Зафіксовано випадки, коли російські військові оснащували такими "глушилками" громіздкі танки Т-80БВМ і бронетранспортери. Однак практика показала, що ці пристрої не справляються зі своїм завданням на полі бою в Україні.

Медіа зазначає, що така ситуація могла скластися через те, що спочатку РП-377 були розроблені в РФ як засіб захисту військових від саморобних вибухових пристроїв під час війни в Сирії. Там малогабаритні передавачі непогано себе зарекомендували, хоча й тоді великогабаритну військову техніку росіян зі встановленими засобами РЕБ регулярно підривали.

З початком повномасштабного вторгнення російської армії в Україну окупанти в зоні бойових дій спробували застосовувати передавач перешкод у зоні бойових дій, щоб захиститися від смертоносних дронів-камікадзе української армії. По суті, дистанційна СВУ і безпілотник однаково вразливі для радіоперешкод, а після випробувань 2020 року російські війська Східного військового округу заявили, що їхні РП-377 допомагають придушувати БПЛА. Коли ж їх спробували застосувати на полі бою в Україні, то виявилося, що багато безпілотників оснащені системами управління з перемиканням частоти або автопілотами, які можуть пом'якшити вплив радіоперешкод. Звідси і безліч успішних ударів безпілотників по машинах, оснащених додатковими RP-377.

Що собою являє "глушилка" РП-377

РП-377 були створені російським підприємством "Концерн "Созвездие". Вони призначені для радіопридушення каналів радіоуправління мінно-вибуховими пристроями. Передавачі формують широкосмугові сигнали перешкод у всій смузі робочих частот. За допомогою цих передавачів перешкод можна успішно глушити сигнали GPS, а в автономному варіанті, який комплектується джерелами живлення, робити це, розставивши передавачі перешкод на певній площі, яка буде обмежена лише кількістю самих передавачів.

Технічні характеристики РП-377:

діапазон частот постановки перешкод — 20 ... 1 000 МГц;

вихідна потужність — 130 Вт;

напруга живлення — 27 (23 ... 29.7) В;

сумарний струм споживання — 25 А;

діапазон робочих температур — -40...+50 °С;

маса — 50 кг.

Наявні модифікації РП-377:

РП-377 А — для дезорганізації системи управління військами і зброєю оперативних ланок ворога шляхом радіоелектронного придушення (РЕП);

РП-377 Л — розміщується у двох кейсах і чотирьох брезентових сумках для перенесення бойовим розрахунком із 2-3 осіб;

РП-377 ЛА "Лорандит" — розміщується на автомобілях підвищеної прохідності;

РП-377 ВМ;

РП-377 УВМ1Л "Лісочок";

РП-377 ВМ1;

РП-377 УВМ2;

РП-377 УВМ3.

Захоплений військовими України на Харківщині російський малогабаритний передавач перешкод РП-377УВМ1Л

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, як український FPV-дрон за ₴22 тисячі знищує танки ЗС РФ на мільйони доларів. Виробники дрона "Гром" переконані, що він "змінює правила гри" на передовій. Серед "підстрелених" ним одиниць техніки — танк Т-84 за $3-4 мільйони.

А дещо раніше в Сухопутних військах ЗСУ показали, як ліквідували за допомогою українського дрона ворожий УАЗ. Військові припустили, що БПЛА влетів у паливний бак машини.