Військовим стало простіше проходити ВЛК, але не всім: що нового придумали в Міноборони

Пораненому військовому більше не потрібно возити документи про відпустку або непридатність особисто у військову частину після рішення військово-лікарської комісії.

В Україні спростили процедуру проходження військово-лікарської комісії для військових за допомогою електронної системи документообігу. Повідомлення про це з'явилося в офіційному Telegram-каналі Міністерства оборони України в п'ятницю, 1 грудня.

Відтепер поранені військові не потребують особисто доставляти документи до військової частини після ухвалення відповідного рішення ВЛК, адже заклади охорони здоров'я можуть обмінюватися інформацією з військовими частинами та територіальними військово-командними і спеціалізованими пунктами через електронну систему документообігу. Іншими словами, тепер захисники України можуть подати свої дані в цифровому вигляді.

Як уточнили в профільному міністерстві, елементи цієї системи вже функціонують у багатьох військових частинах (ще не у всіх), територіальних військово-командних і спеціалізованих пунктах, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров'я. Документи про рішення ВЛК тепер заклад охорони здоров'я надсилає до військової частини, а сам військовослужбовець може одразу вирушати до місцевого Територіального центрального командування та спеціалізованого пункту. Військова частина, своєю чергою, після опрацювання рішення ВЛК надсилає відповідні документи до ТЦК та СП. Процес цифровізації дасть змогу скоротити час отримання документів і позбавить необхідності особисто їздити для військовослужбовців, які постраждали від травм, поранень або хвороб.

В електронній формі можна подати такі документи:

довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанова ВЛК про необхідність відпустки для лікування;

постанова ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що в Україні запроваджують електронний документообіг із ТЦК. ВЛК модернізують з метою поліпшення якості медобслуговування захисників і спрощення її роботи. Відтепер військові частини, заклади охорони здоров'я та Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) обмінюватимуться документацією.

А раніше в Україні спростили порядок реалізації постанов ВЛК для поранених військовослужбовців ЗСУ. До запровадження відповідної зміни захисники повинні були повертатися до військової частини, щоб оформити відпустку або звільнитися за станом здоров'я. Тепер у таких випадках необхідно завітати лише до військкомату.