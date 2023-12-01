Новітні дрони Roadrunner допоможуть Україні збивати Shahed: у чому їхня унікальність (відео)

Реактивні безпілотники зі штучним інтелектом покликані перехоплювати ворожі ракети і БПЛА, використовуючи штучний інтелект. Roadrunner можна не шкодувати, адже в разі промаху їх можна повернути і запустити повторно.

Нові безпілотні перехоплювачі Roadrunner, представлені компанією Anduril зі США, допоможуть Україні збивати іранські дрони-камікадзе Shahed, які запускає армія Росії. Таку думку виданню Wired озвучив військовий експерт з аналітичного Центру нової американської безпеки Семюел Бендетт.

За його словами, і російські, і українські сили зараз використовують БПЛА в повному "ланцюжку ураження". Спочатку недорогі цивільні квадрокотери допомагають бійцям знаходити цілі, а потім у справу вступають дрони-камікадзе ближнього або дальнього радіусу дії, які їх знищують.

"В Україні проводиться багато експериментів з обох сторін. Я припускаю, що багато військових інновацій США будуть створені з урахуванням ситуації в Україні", — заявив Семюел Бендетт.

На війні в Україні активно розвиваються безпілотні технології, зокрема ударні апарати, здатні автономно літати, визначати цілі й атакувати їх вибухівкою на борту. Українська армія використовує американські системи Switchblade, а російська — "Ланцет", що діють схожим чином. Такі безпілотники можуть уникати впливу радіоелектронних завад або наземних засобів ППО, тому їх найефективніше збивати за допомогою гармат літаків-винищувачів або ракет, що коштують у рази дорожче.

Кращою альтернативою може стати Roadrunner — модульний БПЛА з двома турбореактивними двигунами, здатний злітати вертикально, рухатися на великій швидкості і повертатися на базу в разі скасування бойового завдання. Інженери також створили "вибухову" версію Roadrunner-M з осколково-фугасною боєголовкою, що має атакувати цілі в режимі камікадзе, вона призначена для ураження дронів або навіть ракет і може автономно переміщатися в пошуках загроз, використовуючи штучний інтелект. Передбачено також ручне управління, до того ж один оператор може одночасно керувати кількома Roadrunner.

"Це щось середнє між багаторазовою ракетою і повномасштабним автономним літаком. Сам по собі Roadrunner є повністю багаторазовим літальним апаратом, на нього можна поставити багато корисного навантаження і він цілком придатний для багаторазового використання", — запевнив засновник Anduril Палмер Лакі.

Компанія відмовилася розкрити ціну одного Roadrunner, однак зазначила, сума буде "шестизначною", тобто кілька сотень тисяч доларів. Anduril відкрила нову виробничу лінію в США й очікує, що вартість техніки знижуватиметься в міру збільшення виробництва та вдосконалення базової технології.

"Якщо ви бачите загрозу, ви можете запустити кілька Roadrunner, щоб вони ближче оглянули цю загрозу і літали там, де можуть знадобитися. Ви можете відкликати їх, посадити, дозаправити і повторно використовувати, тож, по суті, можете запустити їх без жалю", — процитувало агентство Bloomberg слова Крістіана Броуза, директора зі стратегії Anduril.

Засновник Anduril Палмер Лакі з дроном Roadrunner-М Фото: Anduril

У листопаді компанія провела випробування в пустелі штату Невада, США. Спочатку радар на вишці засік "ворожий" БПЛА в небі й передав інформацію про його швидкість і траєкторію в спеціальну програму Lattice, запущену на ноутбуці льотчика-оператора. Пілот побачив зображення апарата і вручну позначив його як загрозу.

Потім інженери запустили сам Roadrunner зі стартового контейнера. Дрон-перехоплювач попрямував до цілі, передаючи в Lattice дані та зображення з бортових камер. Коли Roadrunner наблизився до безпілотника, то оператор віддав команду на знищення, а через кілька секунд програма відзвітувала про успішне виконання атаки. Насправді Roadrunner не вразив ціль, проте спеціальні датчики підтвердили, що він міг би це зробити. Потім перехоплювач успішно приземлився на бетонний майданчик, випустивши посадкові опори.

Як зазначає Bloomberg, Roadrunner стануть у пригоді не тільки в Україні, а й в Іраку та Сирії, де зараз перебувають близько 3500 військових США. У цих регіонах діють терористи Ісламської держави (ІДІЛ) та ополченці, підтримувані Іраном, вони активно застосовують проти американців свої дешеві безпілотники. Із січня 2021 року до березня 2023 року армію США 78 разів атакували дронами, а тільки за останні кілька тижнів — 55 разів, і багато солдатів дістали поранення.

"Вони дешеві, надійні, безшумні, і їх дійсно важко ідентифікувати. Завдяки своєму програмному забезпеченню штучного інтелекту вони можуть збиратися та ідентифікувати цілі. Це неймовірно", — анонімно поділився американський військовослужбовець, який служив в Іраку.

Багато ударів проти США в Іраку та Сирії завдали за допомогою вдосконалених безпілотників із нерухомим крилом. Крім того, в обох країнах ополченці починають здійснювати масові атаки з використанням декількох дронів одночасно.

Нещодавно в Україні виявили Shahed з українськими SIM-картами на борту. Як розповіли Фокусу експерти, росіяни експериментують з технологіями мобільного зв'язку, яка може допомогти їм краще обходити системи ППО. Технічно здолати їх можливо, але дуже важко.