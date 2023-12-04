Незвичайна знахідка: в озері виявлено літій, якого вистачить для 375 млн акумуляторів

Видобуток літію з геотермальних розсолів може задовольнити попит на десятиліття вперед, але вимагає більш досконалих технологій.

Співробітники Міністерства енергетики США (DOE) оприлюднили результати дослідження, проведеного Національною лабораторією Лоуренса Берклі, під час якого було виявлено величезні запаси літію під каліфорнійським озером Солтон, повідомляє interestingengineering.com.

За оцінками експертів, цього літію вистачить для виробництва 375 млн акумуляторів для електрокарів. Також фахівці вважають, що це найбільше родовище літію у світі. Чиновники, зі свого боку, наголосили на важливості літію для "декарбонізації економіки" та досягнення цілей, поставлених президентом Байденом, щодо впровадження електротранспорту, який до 2030 року має скласти 50% від загального парку авто.

Видання повідомляє, що за оцінками фахівців, у районі геотермальних ресурсів озера Солтон потужність виробництва геотермальної електроенергії збільшиться з 400 МВт до 2950 МВт. Відтепер озеро є центром видобутку літію з геотермальних розсолів, а дослідження Міністерства енергетики позиціонує це родовище як ресурс, здатний задовольнити попит на літій протягом десятиліть.

Однак цей проект має низку проблем. Хоча Міністерство енергетики стверджує, що літієвий резервуар може забезпечити США літієм, освоєння і видобуток цього ресурсу в комерційних масштабах є досить складним завданням. Компанії накшталт Berkshire Hathaway Energy і Controlled Thermal Resources вже інвестують у технології ефективного вилучення літію з геотермального розсолу. Акцент робиться на розробці технології прямої екстракції літію, відмові від екологічно шкідливих методів, таких як відкрите буріння і випарні басейни.

Проте, можливість видобутку літію в озері Солтон вельми приваблива для інвестицій. Такі компанії, як GM, Stellantis і Ford, вже уклали партнерські угоди з розробки родовища, що свідчить про впевненість галузі в потенціалі проєкту.

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