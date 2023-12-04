Недорогі та дуже потужні: названо найкращі смартфони-середнячки 2023 року (відео)

У свіжий рейтинг бенчмарка AnTuTu потрапили смартфони середнього класу: експерти назвали найкращі моделі.

Бенчмарк AnTuTu опублікував новий рейтинг за жовтень 2023 року, героями якого стали смартфони-середнячки. Цього разу себе проявили одразу дві моделі — Realme GT Neo5 SE і Redmi Note 12 Turbo, передає офіційний сайт проєкту.

На перше місце експерти поставили смартфон Realme GT Neo5 SE, середній бал якого склав 1154600. Друге місце за телефоном Redmi Note 12 Turbo, який набрав 1152325 балів. Як видно, розрив між моделями досить незначний. А ось "бронзовий призер" поступається двом флагманам — iQOO Neo Z8 набрав всього 962629 балів.

Огляд смартфона Redmi Note 12 Turbo

Фахівці вважають, що у чіпа Snapdragon 7+Gen 2 поки немає конкурентів, і що цей процесор перевершує Dimensity 8200 і 8100. Вони також зазначили, що моделлю Snapdragon 7+Gen 2 якраз і оснащені "переможці" рейтингу — Realme GT Neo5 SE і Redmi Note 12 Turbo. Водночас експерти вважають, що новинка Dimensity 8300 від MediaTek, яка має скоро вийти, зможе змагатися з чипом Snapdragon 7+Gen 2.

Огляд смартфона Realme GT Neo5 SE Realme GT Neo5 SE

Нижче наведено порівняльну таблицю з оцінками продуктивності смартфонів різних моделей. До п'ятірки лідерів увійшли телефони Vivo S17 Pro та iQOO Neo7 SE, які набрали в середньому по 951223 і 950981 балів відповідно. Зазначимо також, що AnTuTu аналізують роботу смартфонів лише китайського виробництва.

Рейтинг смартфонів середнього класу від AnTuTu Фото: AnTuTu

Раніше Фокус писав про те, що смартфон OnePlus 12 отримав найвищу в історії оцінку продуктивності за версією бенчмарка AnTuTu завдяки процесору нового покоління Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Модель не входить в офіційний рейтинг, оскільки вийде тільки в грудні.