"Головне – слух і зір": у 80-й бригаді розповіли деталі знищення БПЛА "Орлан" та Zala (відео)

Інколи станції оповіщення не помічають ворожі БПЛА, тому українським захисникам доводиться прислухатися до руху об'єктів.

Знищення російських безпілотників дозволяє захистити українські підрозділи на фронті. Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України на YouTube опублікувало подробиці роботи 80-ї Окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Командир відділення малої вогневої групи зенітно-ракетного взводу на псевдо "НЕБО" зазначив, що головне завдання — прикрити артилерію. Воїни отримують інформацію щодо ймовірної атаки ударними дронами. Для того, щоб ліквідувати на відстані кілька сотень метрів ворожі об'єкти, буде достатньо й кількох кулеметів.

"Тут головне – слух і зір", – пояснив він.

Інколи станції оповіщення не помічають ворожі БПЛА. Українським захисникам доводиться прислухатися до руху об'єктів.

Атака БПЛА у ніч проти 4 грудня

Російські війська у ніч проти 4 грудня атакували територію України 23 ударними БПЛА Shahed-136/131. Ворожі БпЛА запускали з окупованого Криму. Повітряну атаку відбивали винищувальна авіація, мобільні вогневі групи та зенітні ракетні підрозділи. Внаслідок бойової роботи знищено 18 ударних БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Вибухи на Хмельниччині підтвердив перший заступник глави Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. На Івано-Франківщині також працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, 10 жовтня ЗСУ зі "Стріли" знищили 3 ZALA, "Орлан" та 8 "Ланцетів". Іноді бійцям доводиться застосувати й стрілецьку зброю проти безпілотників російських військ. Один із воїнів розповів, що їм знищувати ворожу техніку досить просто.