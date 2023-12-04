Бій за Авдіївку: бійці ССО показали знищення живої сили противника (відео)

Українські військові коригували вогонь міномета та гранатомета МК19 з повітря за допомогою БПЛА. Після влучних ударів ЗС РФ зазнали втрат серед особового складу.

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На Авдіївському напрямку бійці Сил Спеціальних операцій Збройних сил України показали знищення особового складу армії ворога за допомогою вогню з міномета та гранатомету МК19. Відповідне відео опублікували в пресслужбі ССО в Telegram.

"Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, та йому перешкоджають наші воїни", — йдеться у повідомленні.

У ССО розповіли, що оператори восьмого полку виявили скупчення особового складу Збройних сил Російської Федерації та за допомогою безпілотних літальних апаратів. Після чого воїни скоригували вогонь міномета та гранатомету МК19 по ворогу, в результаті чого було знищено групу окупантів.

На опублікованому відео бійці показали, як коригували вогонь з повітря. Внаслідок чого після влучних ударів в небо здіймався густий дим, а російські військові гинули.

Нагадаємо, 3 грудня аналітики DeepState розповіли, що Авдіївська оборонна операція триває. Зокрема, розраховані сили російських військових вичерпалися, тому в бій ідуть резерви, які планували для інших цілей. Натомість кількість військових, яку використовує ворог, залишилася сталою та не нашу користь.

Того ж дня голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ворог намагається захопити Авдіївський коксохімічний завод. З його слів, окупанти іноді доходять до паркану, проте змушені відступати. Він наголосив, що через наступи ЗС РФ на цьому напрямку дуже гаряче.