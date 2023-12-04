Час не на нашому боці: ЗС РФ просуваються біля Авдіївки та Бахмута, — DeepState (карти)

За інформацією аналітиків, на Бахмутському напрямку ЗС РФ вдалось зайняти опорний пункт поблизу Богданівки. Також російські окупанти мають частковий успіх у Мар'їнці, однак ЗСУ вдалося відкинути ворога в північній частині міста.

Related video

Російські окупанти вводять нові резерви, які дозволяють утримувати високу інтенсивність боїв, що негативно впливає на фізичний стан Сил оборони, для яких відпочинком стає час на перекидання в іншу проблемну точку. Про це повідомили аналітики DeepState.

Ситуація на фронті: деталі

За інформацією аналітиків, ситуація на фронті станом на кінець доби 3 грудня залишається напруженою.

Як зазначають у DeepState, без змін залишаються Біломосковський, Сіверський та Бєлгородський відтинки.

Сватівський напрямок

На Сватівському відтинку поблизу Тернів за тиждень ворог захопив чимало позицій. Аналітики наголосили, що ЗС РФ атакують в Серебрянському лісництві біля висоти 85.1, однак результат нині невідомий.

"Останній тиждень ворог активно поліз атакувати через ротацію підрозділів. Це насправді нормальна практика з обох сторін, так як перші дні це завжди найважче. Наші роблять так само, коли є на те потреба", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку, за словами аналітиків, ворог зайняв опорний пункт біля Богданівки та продовжує шукати шляхи просунутися біля Хромового. ЗС РФ продовжують тиск на Андріївку та Кліщіївку.

"За попередніми даними, в крайніх хатах останнього села може бути ворог, інформація перевіряється", — наголошують експерти.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Ситуація на Авдіївському напрямку

На Авдіївському відтинку найважчою ситуація залишається на північному фасі Авдіївського виступу.

Як розповіли в DeepState, ворог продовжує атакувати в напрямку Новокалинового та біля Степового Донецької області. Окупанти мали частковий успіх південніше та в самому селі.

"Ворог в залежності від ділянки, періодично або стабільно проводить штурмові дії, концентруючись в основному на Степовому його околицях. Підвіз техніки та особового складу відбувається до Красногорівки, а саме ж село є головним пунктом концентрації живої сили ворога, з якої ті далі розбрідаються на захід по посадках", — йдеться у дописі.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Крім того, тривають зіткнення біля насосної станції та біля приватного сектору Авдіївки. ЗС РФ наступали й з Водяного на північ, однак успіху не мали.

Ситуація навколо Авдіївки

В Мар'їнці, як зазначили аналітики, російські окупанти мають частковий успіх, але ЗСУ вдалося відкинути ворога в північній частині міста.

Ситуація поблизу Марʼїнки

Що відбувається на Бердянському та Запорізькому відтинках

За інформацією аналітиків нині ситуація на Бердянському відтинку залишається без змін.

На Запорізькому відтинку, як зазначають експерти, ворог проводить низку наступальних дій, метою яких є ліквідація нашого виступу. Бої тривають, зміни уточнюються.

Ситуація на Таврійському відтинку

У звіті розповіли, що на Таврійському відтинку у Кринках Херсонської області тривають стрілецькі бої, противник наносить удари керованими авіаційними бомбами КАБ та артилерією по селах правобережжя. Не зумівши вибити наші сили, ворог думає нанести шкоду логістиці.

"На цьому етапі потреба в ешелонованій обороні стає критично важливою. Десь це вже почали вирішувати, але час не на нашому боці", — резюмували аналітики.

Таврійський відтинок

Нагадаємо, 3 грудня в спільноті DeepState повідомили, що окупанти в залежності від ділянки, періодично або стабільно проводять штурмові дії, концентруючись в основному на селі Степове, на його околицях. ЗС РФ мають велику перевагу у живій силі.

Раніше в пресслужбі 47-ї окремої механізованої бригади повідомлялося, що у ЗСУ спростовують просування ЗС РФ на Авдіївському коксохімі, однак окупаційне угруповання все ж не полишає спроб його захопити.