Время не на нашей стороне: ВС РФ продвигаются возле Авдеевки и Бахмута, — DeepState (карты)

По информации аналитиков, на Бахмутском направлении ВС РФ удалось занять опорный пункт вблизи Богдановки. Также российские оккупанты имеют частичный успех в Марьинке, однако ВСУ удалось отбросить врага в северной части города.

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Российские оккупанты вводит новые резервы, которые позволяют удерживать высокую интенсивность боев, что негативно влияет на физическое состояние Сил обороны, для которых отдыхом становится время на переброску в другую проблемную точку. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Ситуация на фронте: детали

По информации аналитиков, ситуация на фронте по состоянию на конец суток 3 декабря остается напряженной.

Как отмечают в DeepState, без изменений остаются Беломосковский, Северский и Белгородский отрезки.

Сватовское направление

На Сватовском отрезке вблизи Тернов за неделю враг захватил немало позиций. Аналитики отметили, что ВС РФ атакуют в Серебрянском лесничестве у высоты 85.1, однако результат сейчас неизвестен.

"Последнюю неделю враг активно полез атаковать через ротацию подразделений. Это на самом деле нормальная практика с обеих сторон, так как первые дни это всегда самое тяжелое. Наши делают так же, когда есть на то необходимость", — говорится в сообщении.

Ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении, по словам аналитиков, враг занял опорный пункт возле Богдановки и продолжает искать пути продвинуться возле Хромового. ВС РФ продолжают давление на Андреевку и Клещеевку.

"По предварительным данным, в крайних домах последнего села может быть враг, информация проверяется", — отмечают эксперты.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ситуация на Авдеевском направлении

На Авдеевском отрезке самой тяжелой ситуация остается на северном фасе Авдеевского выступа.

Как рассказали в DeepState, враг продолжает атаковать в направлении Новокалиново и возле Степного Донецкой области. Оккупанты имели частичный успех южнее и в самом селе.

"Враг в зависимости от участка, периодически или стабильно проводит штурмовые действия, концентрируясь в основном на Степном его окрестностях. Подвоз техники и личного состава происходит в Красногоровку, а само же село является главным пунктом концентрации живой силы врага, из которой те дальше разбредаются на запад по посадкам", — говорится в заметке.

Ситуация на Авдеевском направлении

Кроме того, продолжаются столкновения возле насосной станции и возле частного сектора Авдеевки. ВС РФ наступали и из Водяного на север, однако успеха не имели.

Ситуация вокруг Авдеевки

В Марьинке, как отметили аналитики, российские оккупанты имеют частичный успех, но ВСУ удалось отбросить врага в северной части города.

Ситуация вблизи Марьинки

Что происходит на Бердянском и Запорожском отрезках

По информации аналитиков сейчас ситуация на Бердянском отрезке остается без изменений.

На Запорожском отрезке, как отмечают эксперты, враг проводит ряд наступательных действий, целью которых является ликвидация нашего выступления. Бои продолжаются, изменения уточняются.

Ситуация на Таврическом отрезке

В отчете рассказали, что на Таврическом отрезке в Крынках Херсонской области продолжаются стрелковые бои, противник наносит удары управляемыми авиационными бомбами КАБ и артиллерией по селам правобережья. Не сумев выбить наши силы, враг думает нанести ущерб логистике.

"На данном этапе потребность в эшелонированной обороне становится критически важной. Где-то это уже начали решать, но время не на нашей стороне", — резюмировали аналитики.

Таврический отрезок

Напомним, 3 декабря в сообществе DeepState сообщили, что оккупанты в зависимости от участка, периодически или стабильно проводят штурмовые действия, концентрируясь в основном на селе Степное, на его окраинах. ВС РФ имеют большое преимущество в живой силе.

Ранее в пресс-службе 47-й отдельной механизированной бригады сообщалось, что в ВСУ опровергают продвижение ВС РФ на Авдеевском коксохиме, однако оккупационная группировка все же не оставляет попыток его захватить.