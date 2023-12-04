"Картина на полі бою зміниться": у Міноборони розповіли, коли ЗСУ отримають більше дронів

Протягом останніх місяців ЗСУ отримують більше БПЛА різних типів та модифікацій. Запас дронів потрібно безперервно поповнювати, оскільки вони є витратним матеріалом.

Заступник міністра оборони України, генерал-лейтенанта Іван Гаврилюк заявив, що українські військові отримають "в рази більше" безпілотних літальних апаратів у грудні. Про це він повідомив в інтерв'ю АрміяІnform.

Іван Гаврилюк наголосив, що в листопаді бійці ЗСУ отримали більше безпілотників, ніж у жовтні.

"Нещодавно ми отримали додатковий ресурс на закупівлю. Тому в грудні ЗСУ отримають вже в рази більше безпілотників. Сподіваюсь, картина на полі бою зміниться", — сказав Іван Гаврилюк.

Він зазначив, що протягом останніх місяців українські військові отримують більше дронів різних типів та модифікацій. Проте з огляду на інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, БПЛА, зокрема тактичного рівня, є витратним матеріалом. Зі слів Гаврилюка, їхній запас потрібно безперервно поповнювати, як снаряди.

Крім цього, у Міноборони вважають, що потрібно масштабувати не тільки виробництво дронів, але й виробництво РЕБ. Зокрема, для цього докладається максимум зусиль та можливих фінансових ресурсів.

Гаврилюк додав, що наразі термін допущення до експлуатації зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) скоротився майже до 20 діб від моменту подачі заяви виробником до присвоєння коду та допуску до використання.

Нагадаємо, 29 листопада у ЗМІ повідомили, що для виробництва FPV-дронів Україні не вистачає кваліфікованих кадрів. Зокрема, для виготовлення БПЛА потрібні тисячі інженерів та сотні висококваліфікованих майстрів.

1 грудня військовий експерт з аналітичного Центру нової американської безпеки Семюел Бендетт заявив, що американські безпілотні перехоплювачі Roadrunner допоможуть ЗСУ збивати іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Він вважає, що наразі Україна та Росія використовують БПЛА в повному "ланцюжку ураження".