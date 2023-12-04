Найкращі камери для Android-смартфонів: яку модель обрати для якісних фото

Камери від провідних виробників Sony, Samsung та OmniVision мають свої переваги та недоліки, які варто враховувати під час вибору пристрою.

Найчастіше виробники Android-смартфонів встановлюють камери від таких марок, як Sony, Samsung та OmniVision. Видання Itechua проаналізувало продукти цих брендів та дало їм свою оцінку.

Як правило, камери від Sony та Samsung вирізняються гарною якістю, але варто взяти до уваги характеристики сенсорів, чіпа й потрібно звертати увагу на встановлений софт. Наприклад, бренду Xiaomi нічого не заважає встановлювати камери від OmniVision на свої флагманські моделі. Також варто знати, що деякі бренди встановлюють камери від GalaxyCore (КНР) і Hynix SK (Південна Корея). Й першими, й другими, як правило, оснащують бюджетні моделі телефонів.

Які сенсори випускає Sony

Камери Sony займають лідерські позиції. Саме ними оснащують iPhone, а також флагманські моделі Android-смартфонів. Смартфони преміум-класу найчастіше отримують сенсори IMX IMX989, телефони рангом нижче — IMX766, а бюджетники задовольняються IMX596. Вибираючи телефон, зверніть увагу на те, яким саме сенсором він володіє.

Порівняльний тест Sony IMX 989 і Xiaomi 12 Ultra та Sony IMX 989

Ходові камери Samsung

Samsung виробляє камери на 108 МП і 200 МП, це є їхньою конкурентною перевагою, адже Sony, здебільшого, пропонує матриці з роздільною здатністю не більше 50 МП. Якщо на смартфоні встановлено сенсор Samsung ISOCELL HP1 на 200 МП, то якість знімків буде відмінною. А ось недорогі телефони мають найчастіше сенсор простіше — Samsung JN1 на 50 МП.

Камери для смартфонів від OmniVision

Компанія OmniVision випускає сенсори під назвою Light Hunter. Такими, наприклад, оснащують флагманські моделі Xiaomi. Простіші камери, на кшталт OmniVision OV50H на 50 МП, можна побачити у багатьох "середнячків" китайського виробництва. Конкурувати із Sony та Samsung цій марці, звісно, складно, проте багато власників смартфонів Xiaomi задоволені якістю зйомки.

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