Чекали 10 років: трейлер GTA 6 зібрав понад 70 млн переглядів менш ніж за добу (відео)

Судячи з трейлеру, у сюжеті гри фігуруватиме історія кохання головної героїні Люсії та чоловіка, ім'я якого поки не названо.

5 грудня відбувся реліз трейлера довгоочікуваної відеогри Grand Theft Auto VI. Так, відео було опубліковано на офіційному YouTube-акаунті компанії Rockstar Games.

Лише за 17 годин після публікації трейлер зібрав понад 74 мільйони переглядів. Судячи з трейлеру, у сюжеті гри фігуруватиме історія кохання головної героїні Люсії та чоловіка, ім'я якого поки не названо. Ознайомитися з трейлером можна нижче:

Grand Theft Auto VI — Трейлер 1

Крім того, що на сайті Rockstar Games повідомили, події GTA VI розгорнуться у вигаданому штаті Леоніда, у місті Вайс-Сіті, а також у його околицях. Зазначимо, що попереднього разу гравці могли побувати в цьому місті лише в частині GTA: Vice City, що вийшла 2002-го року, а також у ремастер-версії в межах Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, реліз якої відбувся 2021 року. Тепер же розробники обіцяють найбільшу та найзахопливішу "еволюцію" для всієї серії.

Повідомляється, що вихід гри заплановано на 2025 рік на платформи PlayStation 5 і Xbox Series X|S. Про дату релізу гри на персональних комп'ютерах поки нічого невідомо.

Зазначимо, що попередня гра серії GTA V вийшла друком у 2013 році на платформах PlayStation 3 і Xbox 360. Пізніше реліз відбувся на ПК та ігрових консолях наступного покоління.

Нагадаємо, що 29 листопада було опубліковано перші кадри серіалу Fallout, знятого за культовою відеогрою. Всесвітньо популярна відеогра перетворилася на епічний серіал від творця "Світу Дикого Заходу" Джонатана Нолана.