Польща випробувала безпілотні системи Gladius: як вони допоможуть боротися з Росією

Найдорожча в історії країни військова техніка допоможе армії Польщі знаходити цілі та завдавати ударів на відстані до 100 км.

У Польщі на полігоні в Торуні протестували безпілотники, які є частиною польської розвідувально-ударної системи Gladius, що її поставлять у ракетні та артилерійські війська країни в грудні цього року. Про це пише медіа Defense 24.

Система Gladius зараз проходить випробування для перевірки характеристик окремих компонентів системи, а також всієї системи загалом. Одним з елементів цих випробувань є перевірка роботи безпілотних пошуково-ударних систем (БСП-У), під час якої система уразила призначену ціль і знищила її.

Зазначимо, що контракт на поставку безпілотників Gladius Міноборони Польщі підписало в травні 2022 року, і він виявився найбільшим в історії країни: йшлося про 450 млн доларів. Військо Польське отримає кілька сотень безпілотних літальних апаратів, що входять до складу системи. Це і розвідувальні БПЛА FT5, і баражувальні боєприпаси (дрони-камікадзе) виробництва компанії WB Group. Загалом за контрактом буде передано чотири батарейні комплекти системи, проведено навчання персоналу, пакет технічного обслуговування. Сума контракту — 450 млн дол., що більше ніж вартість угоди на закупівлю Bayraktar TB2 (270 млн дол.) або БПЛА Orlik (180 млн дол.).

Згідно з підписаним документом, ПС країни мають до кінця 2023 року отримати кілька сотень безпілотників. Серед них є і дрони-розвідники, і баражувальні боєприпаси виробництва компанії WB Group. Медіа зазначає, що Міноборони Польщі ухвалило рішення придбати ту систему на тлі загроз, які несе російсько-українська війна.

Система Gladius на навчаннях успішно уразила і знищила ціль

Що відомо про систему Gladius

Gladius — це польська розвідувально-ударна система, оснащена передовими сенсорами та ефекторами, вітчизняними рішеннями зв'язку та комунікацій, системою управління вогнем, а також складними системами аналізу даних, підтримуваними штучним інтелектом. Батарейний модуль безпілотних пошуково-ударних систем Gladius призначений для ракетних і артилерійських військ Сухопутних військ. Він використовується для виконання завдань повітряної розвідки та ураження спеціалізованими безпілотними літальними апаратами. Gladius може використовуватися як у складі батарейного угруповання, так і в складі автономних взводів або відділень, що підтримують інші підрозділи сухопутних військ. Усі компоненти розвідувально-ударної системи пов'язані між собою інтегрованою системою управління полем бою Topaz.

Система Gladius охоплює два основні різновиди безпілотних літальних апаратів. Перші, БСП сімейства FT-5, призначені для розвідувальних місій і оснащені різноманітними датчиками для виявлення та відстеження об'єктів у видимому і радіодіапазонах. БПЛА FT5, за даними компанії-виробника, це двомоторний безпілотник із розмахом крил 6,4 м. Здатний виконувати завдання з розвідки на максимальній висоті 5000 м і перебувати в повітрі протягом 10 годин. Корисне навантаження БПЛА — оптико-електронна і тепловізійна камера, системи РЕР, сенсор визначення рівня забруднення.

Система Gladius включає в себе два основні різновиди безпілотних літальних апаратів

Безпілотні ударні літаки (БСП-У) використовуються для виконання ударних завдань з різними типами боєголовок, зокрема осколково-фугасними або кумулятивними. Різновидом цих літаків є навчальні безпілотні ударні літаки (BSP-UT). Це багаторазові платформи, оснащені навчальними боєголовками. Вони виконують ідентичний BSP-U набір завдань, але без можливості знищення об'єктів.

Крім того, Gladius також охоплює низку транспортних засобів. До них належать командні машини батарейного і взводного рівня, які координують і відстежують розвідувальні та ударні операції за допомогою запатентованих систем зв'язку. Рішення класу C4I, включно із системою Topaz для планування та управління елементами вогневого модуля батареї, були побудовані на шасі тактичних багатоцільових машин Waran 4x4.

Елементи системи також включають пускові установки, побудовані на шасі автомобілів 4х4 і оснащені універсальною пусковою установкою для всіх БПЛА системи Gladius. Таке рішення забезпечує повну взаємозамінність у разі пошкодження або знищення пускової установки. Система також підтримується іншими транспортними засобами, включно з машинами матеріально-технічного забезпечення, як-от машини для перевезення боєприпасів і машини технічної безпеки.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо про те, що Польща витратить $4,9 млрд на закупівлю систем ППО наступного покоління. Представники MBDA і PGZ укладуть угоду про безпрецедентне передавання ключових технологій і знань, завдяки чому Польща зможе самостійно виробляти новітні пускові установки CAMM і ракети до них.

А на початку вересня ми писали про те, що Польща отримає новітні радари LTAMDS, які захищатимуть країну від російських дронів і ракет. Ці 12 радарів від компанії Raytheon посилять польську ППО поряд з уже придбаними 48 системами Patriot.