На випадок війни з Росією та Китаєм: у США випробували компактний "РЕБ у рюкзаку"

Система TLS-BCT дає змогу виявляти, відстежувати та пригнічувати радіоелектронні системи ворога.

Армія США випробувала систему радіоелектронної боротьби TLS-BCT Manpack, що поміщається в ранець. Про це повідомляє медіа Defense News.

TLS-BCT Manpack випробовували на базі Форт-Уачук в Аризоні й попереднє тестування виробу пройшло успішно. ЗМІ зазначає, що систему випробовували в рамках підготовки до гіпотетичної війни з Росією або Китаєм.

"Ми були дуже задоволені тим, що побачили, і тим, куди це приведе", — сказав Тодд Проберт, президент CACI з національної безпеки та інноваційних рішень, який спостерігав за ходом випробувань.

Зі свого боку бригадний генерал Ед Баркер (Ed Barker), керівник виконавчого офісу програми з розвідки, радіоелектронної боротьби і датчиків (PEO IEW&S), у своїй заяві сказав, що демонстрація ранця минулого місяця встановила стандарт для майбутніх користувачів.

Ранець TLS-BCT призначений для того, щоб надати військам мобільний засіб формування електромагнітного спектра в їхніх інтересах. Наразі TLS-BCT Manpack представлений у вигляді прототипу, серійне виробництво планують розгорнути у 2024 році. Система стала відгалуженням від більш потужного комплексу TLS-BCT, який встановлюють на бойові машини, і розроблена для потреб дивізій системи TLS-Echeclons Above Brigade.

Система дає змогу невеликим бригадним бойовим групам виявляти, відстежувати і придушувати ворожі радіоелектронні системи, якими володіють Китай, Росія та інші потенційні противники США. TLS-BCT складатиметься з декількох мобільних платформ, які будуть оснащені різними системами радіоелектронної боротьби та розвідки, об'єднаними в єдину мережу, щоб обмінюватися даними і координувати свої дії.

TLS-BCT також матиме можливість пригнічувати ворожі радіоелектронні системи за допомогою різних методів, включно з глушінням, перехопленням і спотворенням сигналів. TLS-BCT є частиною більшого зусилля Армії США з модернізації своїх можливостей РЕБ.

Ранець TLS-BCT призначений для того, щоб надати військам мобільний засіб формування електромагнітного спектра

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