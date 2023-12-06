Небезпечніше за Чорнобиль у 6 разів: хакери РФ і КНР зламали ядерний об'єкт Британії, що відомо

За даними журналістів, комп'ютерні мережі "найнебезпечнішого ядерного об'єкта" в Селлафілді зламали хакери, пов'язані з РФ і КНР.

Цього тижня британське видання The Guardian писало про те, що міжнародна хакерська група з РФ і КНР зламала мережу IT-системи найбільшого ядерного об'єкта Великої Британії. Про це повідомляє Newsweek.

У журналістському розслідуванні повідомляють, що комп'ютерні мережі атомного комплексу в Селлафілді (розташований на березі Ірландського моря в графстві Камбрія), який називають "найнебезпечнішим ядерним об'єктом Великої Британії", були зламані групами, "тісно пов'язаними" з РФ і КНР.

За даними джерел, зломи помітили ще 2015 року, а шкідливе ПЗ "вбудували в комп'ютерні мережі Селлафілда".

За даними британського відомства, що регулює питання, пов'язані з ядерною енергією (ONR), на тут обробляли більше радіоактивних відходів, ніж на будь-якому іншому ядерному об'єкті у світі.

Його побудували понад 70 років тому. За часів холодної війни тут виробляли плутоній для ядерної зброї, а до 2003 року також знаходилася АЕС. Але надалі місце стали використовувати як майданчик для очищення того, що залишалося від ядерної спадщини Великої Британії.

За оцінками The Sunday Times, на території комплексу розташоване сховище ядерних відходів, у якому "приблизно в шість разів більше радіоактивності, ніж було випущено під час аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році".

Злам ядерного об'єкта: що з'ясували

За даними джерел, відповідні відомства не були проінформовані щодо наявних проблем у Селлафілді протягом кількох років.

У відповідь на цю статтю представники ONR заявили, що не знайшли доказів зломів описаним способом. Водночас повідомлялося, що становище з безпекою в компанії Sellafield Ltd "не відповідає високим стандартам", і що проводиться розслідування.

Міністр енергетики Великої Британії Клер Коутіньйо закликала звернути термінову увагу на проблему і звернулася до Управління з виведення з експлуатації ядерних об'єктів.

Нагадаємо, що на окупованій ЗАЕС ледь не стався викид ядерного палива.

Також повідомлялося, що у США немає інфраструктури для виробництва ядерної зброї.