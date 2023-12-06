Лаври ChatGPT не дають спокою: Google знову презентує нового конкурента чат-бота

Нейромережа Gemini з генеративним штучним інтелектом, за задумом розробників, має затьмарити Bard, якого запустили в березні 2023 року.

Google готова представити конкурента ChatGPT найближчими днями. У компанії вважають, що новий проєкт під назвою Gemini буде вдалішим, ніж попередник Bard. Про це повідомляє Interesting engineering з посиланням на The Information.

На думку журналістів, презентація новинки відбудеться цього тижня. Принаймні таку інформацію вони отримали від двох джерел, знайомих із ситуацією.

Очікується, що чат-бот Gemini з генеративним штучним інтелектом, за задумом програмістів з Google, повинен затьмарити продукт Bard AI, на які раніше компанія покладала надії, вважаючи, що Bard стане потужним конкурентом для ChatGPT від OpenAI. Але, як відомо, Bard AI швидко втратив позиції.

Автори матеріалу вважають, що Google вирішила скористатися ситуацією і презентувати свій ШІ-продукт саме зараз, коли OpenAI призупинила нові підписки ChatGPT Plus через значне збільшення використання, а запуск магазину GPT перенесла на початок 2024 року.

"Якщо чутки про запуск Gemini цього тижня підтвердяться, то не варто очікувати гучного дебюту, оскільки генеральний директор Сундар Пічаї вирішив скасувати серію грандіозних презентацій Gemini в Нью-Йорку, Вашингтоні та Каліфорнії, запланованих на початок грудня", — йдеться в статті.

The Information підкреслює, що ще однією причиною перенесення запуску чат-бота Gemini стало "прокачування" інших мов, крім англійської. Інженери Google виявили, що продуктивність їхнього продукту "просідає", якщо порівнювати з можливостями GPT-4. Тож нейромережа потребувала вдосконалення.

"Google має доступ до великих обчислювальних потужностей і ресурсів. Але чи буде бот Gemini потужнішим, ніж GPT-4, ми дізнаємося, щойно його буде випущено", — підкреслюють автори.

Нагадаємо, що Google анонсувала Gemini як свою базову мовну модель наступного покоління на конференції розробників I/O 2023.

Раніше повідомляли, що компанія Google проведе поетапне очищення особистих акаунтів, які власники не використовували протягом останніх двох років.