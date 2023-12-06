Мільярдам смартфонів загрожує ПЗ, що краде гроші: дві помилки, які ведуть до катастрофи

Хакери створили тисячі застосунків, які на перший погляд здаються нешкідливими і навіть корисними, але насправді передають паролі від соцмереж, онлайн-банкінгу й інших акаунтів.

Кіберзлочинці часто використовують програмне забезпечення Android з відкритим вихідним кодом, щоб зламувати користувачів, але можна убезпечити свій пристрій, пише The Sun.

Уразливості Android дають змогу хакерам запускати трояни, рекламне ПЗ, програми-сталкери, кейлоггери і шпигунське ПЗ. Останнє особливо небезпечне, оскільки встановлюється на пристрій без відома користувача. Така програма-шпигун непомітно викрадає особисту інформацію та дані. Так, зловмисники можуть читати всю вхідну кореспонденцію жертви, перехоплювати повідомлення, що містять одноразові коди для підтвердження банківських операцій, входу в різні сервіси (наприклад, месенджери), зміни паролів тощо.

Зрештою хакери можуть керувати акаунтами жертви в соцмережах, брати від її імені кредити, повністю взяти під контроль онлайн-банкінг. І все це без будь-яких дорогих пристроїв або складних програмних кодів — достатньо знайти і використовувати уразливості Android.

Завантажити шпигунське ПЗ можна випадково, скориставшись тим чи іншим додатком, що не становить на перший погляд небезпеки. Потрібно перевіряти продукти перед встановленням і краще не завантажувати їх зі сторонніх ресурсів, а тільки з онлайн-магазинів Google Play. Там теж трапляються вірусні додатки, але ризик набагато менший.

Також є ризик встановлення під час натискання на спливаючі вікна та посилання в електронних листах. Вебсайти також можуть впровадити шпигунське ПЗ на пристрій навіть без відома користувача.

На те, що на вашому телефоні встановлено шпигунське ПЗ, можуть вказувати багато ознак, наприклад перегрівання акумулятора, падіння продуктивності і швидший, ніж зазвичай, розряд батареї. Ще одна очевидна ознака того, що ваш телефон заражений шпигунським ПЗ, — це постійні вигулькові вікна з рекламою.

Щоб видалити шкідливі програми, потрібно скористатися спеціальним додатком для виявлення та "утилізації" шпигунського ПЗ. Також варто перевірити телефон на наявність різного роду програм. Якщо ви побачите якийсь дивний апс, який ви явно не встановлювали, поспішіть його видалити. Також незайвим буде встановити програму-антивірус і регулярно апдейтити її.

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