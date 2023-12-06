Топ-3 найкращих Android-смартфони, від яких користувачі шаленіють: чим вони підкорили

Honor Magic V2 опинився на першому місці, iQOO 12 Pro та Samsung S23 Ultra отримали "срібло" і "бронзу".

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AnTuTu опублікував список мобільних телефонів, які високо оцінили користувачі. Усі моделі, що увійшли до листопадового рейтингу, працюють на базі ОС Android, йдеться на офіційному сайті бенчмарка.

Три смартфони від китайських і південно-корейського виробників посіли лідируючі позиції:

перше місце — Honor Magic V2 з позитивним рейтингом 96,77%;

друге місце — iQOO 12 Pro з позитивним рейтингом 96,06%;

третє місце — Samsung S23 Ultra з позитивним рейтингом 95,68%.

Список найкращих Android-смартфонів Фото: AnTuTu

За підсумками листопада 2023 року найкращим Android-смартфоном користувачі визнали Honor Magic V2. Крім того, ця модель вже третій місяць поспіль очолює список найкращих телефонів на базі ОС Android на думку експертів AnTuTu. "Для мобільного телефону зі складним екраном такого рівня продуктивність, безумовно, рідкість", — наголошується в публікації.

Огляд на Honor Magic V2

Honor Magic V2 — надзвичайно тонкий і легкий, має складаний екран, практично позбавлений недоліків. Дослідження, проведене Counterpoint, показало, що в третьому кварталі цього року китайські мобільні телефони зі складним екраном стали найбільш продаваними продуктами на ринку. І лідирує серед них саме Honor Magic V2.

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Друге місце посідає iQOO 12 Pro, який було випущено нещодавно, і на даний момент він є єдиною моделлю в рейтингу, оснащеною чіпом Snapdragon 8 Gen3. Смартфон отримав екран Samsung E7 2K та ігровий чип Q1 власної розробки Vivo, основну камеру OV50H та телеоб'єктив OV64B. Експерти зазначають, що цей телефон "практично не має недоліків". "Насправді, не буде перебільшенням, якщо сказати, що це — найповноцінніший продукт на платформі Snapdragon з усіх, що існують сьогодні", — сказано в матеріалі.

Огляд смартфона iQOO 12 Pro

На третьому місці опинився Samsung S23 Ultra, який також регулярно потрапляє до списку смартфонів, що полюбилися користувачам, однак цього разу його відтіснив на третє місце iQOO 12 Pro. Але все одно телефон моделі Samsung S23 Ultra залишається заслуженим лідером серед Android-фонів, незважаючи на те, що він відносно дорогий.

Рекламний ролик Samsung S23 Ultra

Раніше ми писали про те, що смартфони від Apple, Samsung і Xiaomi стали найбільш популярними у світі. Згідно з рейтингом, Counterpoint Research, лідерські позиції посіли апарати Samsung A-серії, iPhone 13 і iPhone 14, Redmi 12C.