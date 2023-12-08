Прилетіла "Баба Яга": українські прикордонники уразили кілька "жирних" цілей окупантів (відео)

Завдяки влучним скидам прикордонникам ДПСУ вдалося поцілити у ворожий танк, бронеавтомобіль, гаубицю та 3 укриття противника.

На одній з ділянок фронту українські прикордонники знищили кілька одиниць ворожої техніки. Для цього вони використали дрони "Баба Яга". Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Баба Яга" до смерті лякає ворога. Прикордонники продовжують наводити жах на окупантів важкими скидами, які загарбники самі охрестили "Бабою Ягою". Цього разу групи "бойових птахів" NOY уразили кілька "жирних" цілей", — йдеться в повідомленні.

Завдяки влучним скидам прикордонникам ДПСУ вдалося поцілити у ворожий танк, бронеавтомобіль, гаубицю та 3 укриття противника.

"Баба Яга" долетить до кожного окупанта", — прокоментували свою роботу бійці.

Нагадаємо, що у Донецьку під час прильоту по нафтобазі загинули 26 російських окупантів. Їх привезли з РФ для штурмів Авдіївки.

Раніше повідомлялося, що росіяни налякані, що їхній бомбардувальник, який працював під прикриттям винищувача, українці збили з "невідомої" зброї.