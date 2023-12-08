Чат-бот Gemini виявився не таким уже й розумним: аналітики спіймали Google на брехні

Після низки тестів, співробітники видання Bloomberg дійшли думки, що чат-бот Gemini не сильно відрізняєтья від ChatGPT-3.5.

Днями компанія Google провела презентацію нейромережі Gemini, яка конкуруватиме з продуктом OpenAI — ChatGPT-4. Однак журналісти Bloomberg помітили, що розробники дещо перебільшили можливості свого чат-бота.

Користувачам показали відео, що демонструє можливості штучного інтелекту Gemini. Так, ролик демонструє, як нейромережа в одну мить розпізнає жести користувача, і визначає, що саме він показує. У відео це була гра "Камінь, ножиці, папір".

Відеопрезентація чат-бота Gemini

Однак журналісти Bloomberg виявили, що на практиці чат-бот не такий вже й швидкий у розпізнаванні жестів. Під час тестування вони спочатку показали йому всі три жести, що символізують камінь, ножиці та папір, а потім ще й поставили навідне запитання, щоб нейромережа остаточно зрозуміла, чого від неї хочуть. Без підказки бот написав, що бачить лише людську руку, а не демонстрацію гри. У підсумку, автори матеріалу дійшли висновку, що Google "залишила за кадром" усю ту роботу, яку слід виконати користувачеві, перш ніж отримати бажаний результат.

Журналісти протестували чат-бот Gemini та розчарувалися Фото: Скриншот

"Демонстраційне відео показує, насправді, можливості Gemini Ultra, — моделі, якої ще немає, — підкреслюють журналісти. — Така фальсифікація демонструє, що Google зацікавлена в проведенні маркетингової компанії і в тому, щоб нагадати користувачам про те, що вона має доступ до більшої кількості даних, як ніхто інший".

Елі Коллінз, віцепрезидент з продуктів Google DeepMind, у коментарі Bloomberg зазначив, що це відео не демонструє реальні можливості нейромережі Google, а сам ролик зробили видовищним, щоб зацікавити людей. У підсумку, в редакції видання, після низки тестів, прийшли до думки, що чат-бот Gemini недалеко пішов від ChatGPT-3.5.

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