Виробники смартфонів, телевізорів, ноутбуків і навіть смарт-годинників переходять на новий етап розвитку, обіцяючи впровадити безліч інновацій у свої пристрої. Фокус з'ясував, чим вони можуть здивувати користувачів уже в січні.

Грудень — це місяць, коли традиційно підбивають підсумки року, що минає, і будують плани на наступний. Фокус розповість про п'ять гаджетів, виходу яких найбільше чекають у 2024 році.

iPhone 16 — чи стане краще?

Минуло лише три місяці після офіційної презентації лінійки iPhone 15, а багато шанувальників Apple вже чекають на нові моделі, які мають вийти в 2024 році, згідно з традицією, яка давно склалася. Уже є перші відомості про те, які можливості може отримати iPhone 16. Портал Macrumors наводить чутки, думки аналітиків, інформацію, "злиту" обізнаними джерелами.

Фанатський концепт-арт iPhone 16 Фото: macrumors.com

Розміри iPhone 16

Очікується, що модель 2024 року стане ще більшою: iPhone 16 Pro отримає дисплей з діагоналлю 6,27 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,85 дюйма. Зі збільшенням дисплея збільшаться і габарити корпусу, обидві моделі можуть стати вищими і ширшими порівняно з iPhone 15 Pro, а також трохи важчими. У плані розмірів зміни торкнуться тільки Pro-серії, але моделі iPhone 16, ймовірно, залишаться такими ж за розміром.

Прогнозовані розміри iPhone 16 Pro:

товщина — 8,25 мм;

висота — 149,6 мм;

ширина — 71,45 мм;

дисплей — 159,31 мм;

вага — 194 г.

Прогнозовані розміри iPhone 16 Pro Max:

товщина — 8,25 мм;

висота — 163 мм;

ширина — 77,58 мм;

дисплей — 174,06 мм;

вага — 225 г.

Продуктивність iPhone 16

Є інформація, що Apple розробляє нові чипи A-серії для лінійки iPhone 16, побудовані на новітньому 3-нанометровому вузлі N3E. iPhone 16 і iPhone 16 Plus можуть отримати чип A17, але, за чутками, це буде не той самий чип A17 Pro, який встановлений в iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Цілком можливо, він збільшить продуктивність і енергоефективність майбутніх смартфонів порівняно з їхніми прямими попередниками.

Apple зазвичай не розробляє чипи спеціально для стандартних моделей iPhone: пристрої або використовують ті ж чипи, що й моделі Pro, або запозичують чип з моделей iPhone попереднього року. Наприклад, в iPhone 15 у пристрої використовувався чип A16, який раніше був представлений в iPhone 14 Pro. Однак, за деякими чутками, компанія наступного року використовуватиме дешевший процес N3E для чипа "A17", який перебуває в розробці і призначений для базових версій смартфонів.

Ultra-серія iPhone

З'явилася теорія, що нарівні з базовою і Pro-лінійкою Apple має намір випустити ще й преміальний iPhone 16 Ultra. Пристрій відкриє новий клас смартфонів бренду і стане флагманом на заміну Pro Max. Пристрій може отримати додаткові поліпшення камери, більший дисплей і, можливо, навіть конструкцію без портів.

Apple готується випустити преміальний iPhone 16 Ultra

Камери iPhone 16

Лінійка iPhone 16 Pro може отримати покращений 48-мегапіксельний надширококутний об'єктив, який дасть змогу отримувати більш якісні зображення в умовах низької освітленості. Найімовірніше, вона функціонуватиме як 48-мегапіксельна ширококутна камера, яка об'єднує дані чотирьох пікселів в один "суперпіксель". І iPhone 16 Pro, і iPhone 16 Pro Max можуть отримати телеоб'єктиви з 5-кратним збільшенням у 2024 році замість того, щоб технологія була обмежена більшим Pro Max.

Повідомляється, що 48-мегапіксельна ширококутна камера, яка використовується в iPhone 16 Pro Max, буде оснащена гібридним об'єктивом з восьми частин з двома скляними елементами і шістьма пластиковими елементами, а також поліпшеннями для телеоб'єктива і надширококутного об'єктива. Ще смартфонам приписують супертелеоб'єктивну камеру-перископ для сильного оптичного зуму.

Так можуть виглядати смартфони iPhone 16 Фото: tomsguide.com

Нові кнопки iPhone 16

Розробники хотіли поставити на iPhone 15 Pro твердотільні кнопки регулювання гучності, живлення і вимкнення звуку, які замінили б фізичні, але в підсумку від цього нововведення відмовилися через "невирішені технічні проблеми". Велика ймовірність, що, інженери Apple відклали їх до 2024 року і реалізують в iPhone 16. Марк Гурман з Bloomberg каже, що Apple, можливо, буде використовувати цю технологію для iPhone 16 Pro.

Твердотільні кнопки можна використовувати так само, як і фізичну кнопку, але фактичного натискання кнопки під час дотику не відбувається. Замість цього використовується тактильна вібрація, що імітує натискання кнопки і дає відчуття натискання, навіть якщо фактичного фізичного руху кнопки немає. Подібні кнопки вже є в iPhone SE, MacBook Pro і MacBook Air.

У 2024 році стандартні моделі iPhone 16 зможуть отримати кнопку дії, як iPhone 15 Pro. Вона замінює кнопку вимкнення звуку і виконує багато функцій, наприклад, вмикає ліхтарик, камеру або перекладач. Очікується також, що у 2024 році Apple змінить її дизайн, зробивши більшою за розміром, але менш випуклою, а також додасть тактильний зворотний зв'язок під час натискання.

Wi-Fi нового покоління

Аналітик Apple Мінг-Чі Куо вважає, що моделі iPhone 16 Pro можуть використовувати технологію Wi-Fi 7 мережевого покоління, яка, як очікується, забезпечить швидкість до 40 Гбіт/с. Ця технологія може використовувати канали 320 МГц і підтримує технологію квадратурної амплітудної модуляції (QAM) 4K, що в кінцевому підсумку забезпечує швидкість у 2,4 раза вищу, ніж Wi-Fi 6, за тієї ж кількості антен. Wi-Fi 7 зрештою забезпечить вищу максимальну швидкість передавання даних, меншу затримку і надійніше з'єднання.

Samsung Galaxy S24 — флагман для любителів Android

Аналітики порталу TechRadar припускають, що Samsung представить свій новий флагман Galaxy S24 17 січня 2024 року — на цю дату вказують одразу кілька авторитетних джерел. Згідно з одним із витоків, смартфон з'явиться в магазинах уже 30 січня, але ті, хто оформить попереднє замовлення, можуть отримати його 26 січня. Поки ж розглянемо, що відомо про особливості та характеристики моделі.

Дизайн Samsung Galaxy S24

Сайт Sam Mobile наводить фотографії, опубліковані за останні кілька тижнів інсайдерами, на яких можна оцінити дизайн Galaxy S24, Galaxy S24+ і Galaxy S24 Ultra. На одному з "живих" знімків Galaxy S24 Ultra зображений поруч із Galaxy S23 Ultra. Загальний дизайн моделей дуже схожий, але розробники внесли кілька змін. Одна з найпомітніших — отвір для нижнього динаміка, а також одразу два отвори для динаміка і мікрофона у верхній частині пристрою.

Дизайнери згладили нижню частину стилуса S Pen, через що витягувати його, ймовірно, стане менш зручно. Кнопки регулювання гучності виглядають трохи більшими, а рамка Galaxy S24 Ultra виглядає тоншою, оскільки Samsung зробила дисплей менш зігнутим. Багато джерел пишуть, що компанія зробить для нової моделі смартфона рамку з титану замість алюмінію, але за фотографіями цього встановити неможливо — тільки взявши до рук.

Порівняння Galaxy S24 Ultra (чорний) і Galaxy S23 Ultra Порівняння Galaxy S24 Ultra (чорний) і Galaxy S23 Ultra Порівняння Galaxy S24 Ultra (чорний) і Galaxy S23 Ultra

За інформацією Android Police, Galaxy S24 Ultra отримає плоский дисплей з діагоналлю близько 6,8 дюйма, роздільною здатністю 1440p і максимальною яскравістю 2500 ніт. Це величезний стрибок порівняно з панеллю в 1750 ніт. Якщо об'єднати цю деталь з чутками про плоский екран і більш легку титанову рамку, то виходить досить великий якісний приріст порівняно з моделлю Galaxy S23 Ultra 2023 року. Титан зробить флагман Samsung 2024 легшим за попередника, що важить 234 грами, однак у "молодших" моделях лінійки (S24 і S24+) використовуватиметься алюміній, як і раніше.

Galaxy S24 Ultra отримає плоский дисплей з діагоналлю близько 6,8 дюйма

Модель Galaxy S24+ отримає екран з діагоналлю 6,7 дюйма і роздільною здатністю QHD, тому щільність пікселів у неї буде навіть вищою, ніж у S24 Ultra.

Смартфони Samsung Galaxy S24 отримають новий процесор Snapdragon 8 Gen 3

Характеристики Samsung Galaxy S24

Ймовірно, смартфони Samsung Galaxy S24 отримають новий процесор Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm. У 2022 році компанії об'єдналися для створення спеціального варіанту Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy S23, і на цьому їхня співпраця навряд чи закінчилася. Однак подейкують, що зі Snapdragon 8 Gen 3 поставлятимуться тільки смартфони версії Ultra, а решту оснастять новим фірмовим чипом Exynos 2400.

Аналітики прогнозують випуск версій з 8 і 12 ГБ оперативної пам'яті і до 2 ТБ вбудованої у версії Ultra. Смартфони можуть отримати підтримку надширокосмугового зв'язку і швидку зарядку потужністю до 45 Вт.

Ходять чутки, що Samsung планує вбудувати у свої нові смартфони інструменти на базі штучного інтелекту. Генеративний ШІ зараз у моді, тому компанія може вступити в конкуренцію з Google. Однією з таких функцій стане AI Live Translate Call, яка може перекладати тексти та аудіо з різних мов у той самий час, коли людина розмовляєте телефоном.

Камери Samsung Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra має велику основну камеру на 200 МП, однак його спадкоємець може отримати ще більше можливостей для зйомки. Виробники в Європі та Китаї один за одним переходять на 1-дюймові сенсори, тому не дивно, що такий великий гравець, як Samsung візьме з них приклад.

Проте деякі джерела припускають невелике поліпшення порівняно з торішнім сенсором. Цілком імовірно, Galaxy S24 отримає такий самий об'єктив з роздільною здатністю 200 МП і просто оптимізує його роботу. Згідно з витоками, новий датчик назвали HP2SX, тоді як у S23 Ultra встановлено ISOCELL HP2 зі схожою назвою. Ймовірно, він підтримуватиме технологію Zoom Anyplace, яку Samsung представила разом з анонсом Snapdragon 8 Gen 3, щоб поліпшити відстеження відео на ваших знімках.

Galaxy S24 Ultra може отримати 50-мегапіксельний телеоб'єктив

Відомий інформатор Ice Universe у серпні натякнув у соцмережі Twitter (нині X), що Galaxy S24 Ultra може отримати 50-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним збільшенням, замінивши 10-мегапіксельний сенсор на актуальній моделі. Пізніше він додав, що розмір датчика, найімовірніше, становить 1/2,52 дюйма за довжини хвилі 0,7 мкм, що, може поліпшити знімки при цифровому збільшенні. У вересні Ice Universe уточнив інформацію, виділивши два об'єктиви: 10-мегапіксельну оптичну камеру з 3-кратним збільшенням і 50-мегапіксельну перископічну лінзу з 5-кратним збільшенням, порівняно з 10-кратним датчиком на Galaxy S23 Ultra.

Телевізори LG — інновації вже на порозі

Продукція 2024 року від LG обіцяють справити гарне враження. Хоча моделі досі не анонсовані, Асоціація споживчих технологій (CTA) вже вручила компанії 15 різних нагород за інновації в категорії телевізорів, 12 з них стосуються OLED-панелей, що вказує на значні просування в цій сфері. Нові телевізори покажуть у січні на виставці CES 2024.

Tom's Guide очікує, що LG випустить OLED-телевізори, які підуть по стомап LG C3 і LG G3 OLED. Ці дві моделі видання визнало найкращими у 2023 році і припускає, що LG C4 OLED TV і LG G4 OLED TV (офіційні назви поки що не визначено) стануть одними з найочікуваніших телевізорів наступного року.

Цілком можливо також, що LG у 2024 році також оновить LG M3 — бездротовий OLED-телевізор, в якому елементи управління перенесені на ресивер для більш мінімалістичного вигляду. Модель може відкрити нову епоху в розвитку телевізорів, але обмежені розміри і дорожнеча поки що заважають її широкому поширенню.

Технологія бездротового TV гідна нагороди за інновації, але є й інші особливості, які LG могла б поліпшити у своїх OLED-телевізорах, наприклад, якість дисплея, звуку або інтерфейсу. Подробиці про новіх телевізорах LG і функціях, удостоєних нагород на CES 2024, оголосять 7 січня.

Нові телевізори покажуть у січні на виставці CES 2024

Тим часом, інформація про LG C4 OLED TV і LG G4 OLED з'явилися в базі даних AMD FreeSync Premium, а сертифікати їм видали ще восени. Телевізори представлені в трьох розмірах: 48 дюймів, 55 дюймів і 77 дюймів, хоча під час запуску, ймовірно, буде ширший вибір опцій, пише сайт Notebookcheck.

Згідно з витоком, C4 і G4 підтримуватимуть змінну частоту оновлення (VRR) від 40 до 144 Гц через HDMI. Це значна надбавка порівняно зі старими OLED-телевізорами LG, у яких максимальна частота становила 120 Гц. Новинки також повинні підтримувати HDR, FreeSync Premium і функцію компенсації низької частоти кадрів (LFC). Передбачається, що G4 отримає OLED-панель MLA, що збільшує яскравість телевізора.

Витік у Південній Кореї показав дизайн майбутнього телевізора LG C4 Фото: Safety Korea

WhatHiFi наводить чутки про те, що С4 оснастять новим процесором Alpha 10 з потужнішим блоком нейронної обробки (NPU) для поліпшення масштабування і зниження "шуму" під час передачі картинки. Оглядачі також сподіваються, що LG у новій моделі поліпшить звук, встановить хорошу рідинну систему охолодження, оновить дизайн і додасть функції, які будуть вигідно відрізняти її від С3.

Король ноутбуків — Dell XPS 16

Видання Windows Report з посиланням на "надійне джерело" повідомляє, що американська компанія Dell планує представити на виставці CES 2024 нові ноутбуки XPS 13, XPS 14 і XPS 16 з популярного сімейства, яке славиться тонким дизайном і потужним "залізом".

Рендері ноутбука Dell XPS 16 2024 року Фото: Windows report

Новий XPS 16 буде найпродуктивнішим представником нової лінійки. Варто зазначити, що "16" — це не порядковий номер покоління, як у випадку з iPhone 16, а діагональ екрана, тому не переплутайте модель 2024 року з попередніми.

Як запевняє інформатор, XPS 16 об'єднає культовий дизайн Dell з новим процесором Intel Meteor Lake Core Ultra і відеокартою із серії NVIDIA GeForce RTX 40. Незважаючи на досить великий дисплей, модель призначена для професіоналів, яким потрібен портативний і водночас вельми потужний ноутбук, здатний замінити настільний комп'ютер. Він також добре підходить для ігор, довго не перегріваючись завдяки своїм розмірам і системі охолодження.

Рендері ноутбука Dell XPS 16 2024 року Фото: Windows report

Apple Watch X — ювілейний переполох

За інформацією агентства Bloomberg, Apple планує випустити модель смарт-годинника Watch X на честь 10-річного ювілею пристрою, і це обіцяє стати наймасштабнішим оновленням за останні роки. Перший годинник компанія презентувала 2014 року і випустила на ринок 2015-го, тож ювілейна модель має з'явитися 2024 або 2025 року.

Для Apple Watch X дизайнери працюють над більш тонким корпусом і новим способом кріплення ремінців. Починаючи з оригінальних Apple Watch, ремінці зсувалися з боків корпусу і кріпилися за допомогою замикаючого механізму. Якщо зберегти кріплення, то ремінці будуть сумісні зі старими і новими моделями годинників.

Смарт-годинник Apple Watch Ultra 2 Фото: Apple

Але розробники з Apple назвали один значний недолік — механізм займає багато місця, яке могла б зайняти більша батарея або інші деталі. Тому інженери розглядають нову систему кріплення ремінця за допомогою магнітів, але поки що невідомо, чи буде вона готова до застосування у Watch X.

Зміни мають торкнутися й екрана. Ймовірно, Watch X отримають панель microLED, яка перевершує за кольором і чіткістю нинішні OLED-екрани, а також технологію моніторингу артеріального тиску.

Bloomberg також з'ясував, що Apple Inc. працює над новою службою з питань здоров'я під кодовою назвою Quatz і технологією відстеження емоцій. Вони планують використовувати штучний інтелект і дані Apple Watch для створення рекомендацій і програм навчання для конкретного користувача. Можливо, функція вперше з'явиться саме в ювілейному годиннику.