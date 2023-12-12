Android-смартфони знову під загрозою: хакери навчилися їх зламувати через Google Maps

Уразливість відкриває зловмисникам доступ до того, що люди зберігають на своїх пристроях. У компанії Google знають про проблему, але ось уже півроку не можуть її вирішити.

Як повідомляє компанія Security Relations, експерти у сфері кібербезпеки виявили нову вразливість обходу екрана блокування. Під загрозою опинилися смартфони під управлінням операційних систем Android 13 і Android 14, передає видання Toms guide.

Google Maps можуть використовувати для доступу до ваших даних

Залежно від того, як у вас налаштовані "Google Мапи", хакер може скористатися вразливістю, щоб отримати доступ до інформації, що зберігається на вашому смартфоні. Наприклад, якщо у вас у Картах не активовано режим "Водіння", зловмисник може отримати доступ до даних про місця, які ви позначили як "улюблені" (це може бути адреса будинку, офісу тощо), а також до ваших контактів.

Також кіберзлочинець зможе відстежити ваше місце розташування в режимі реального часу. Однак якщо у вас активовано режим "Водіння", зловмисник може об'єднати цей експлойт з іншим, щоб отримати доступ до фотографій, що зберігаються на вашому пристрої, а також опублікувати їх або додати як зображення профілю до вашого профілю в ваш обліковий запис Google. Він може отримати доступ до інформації про ваш обліковий запис Google та його налаштування.

Режим "Водіння" в Google Maps краще відключити Фото: Google

Як захистити свій Android-смартфон від атак

На жаль, Google Maps видалити не можна, оскільки в Android-фонах це системний додаток. У Google знають про цю проблему вже протягом 6-ти місяців і заявляють, що працюють над її вирішенням.

Тому перше, що слід зробити, — вимкнути режим "Водіння" в Google Maps. Друге — не випускати свій смартфон з поля зору, особливо в громадських місцях, не класти його на стіл у кафе чи ресторані, адже, щоб скористатися вразливістю, хакер має отримати фізичний доступ до гаджета.

Третє — потрібно переконатися, що програма Google Play Protect активована, оскільки вона може сканувати всі додатки, як старі, так і нещодавно завантажені, на наявність шкідливих програм. Або ж встановити інший антивірус, бо часто зломи здійснюються онлайн.

Ця помилка обходу екрана блокування доволі серйозна, і, оскільки вона може бути застосована навіть до останньої версії Android, Google вже працює над виправленням, яке може бути випущено незабаром.

Раніше ми писали про те, що у 2023 році хакери вкрали на 33% більше користувацьких даних росіян, ніж минулого року. Про це повідомила "Лабораторія Касперського".