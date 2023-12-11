У 2023-му хакери вкрали з РФ ще більше даних, ніж торік: хто постраждав сильніше

Унаслідок витоків у Мережі опинилися близько 310 млн баз даних, і 71% "злитої" інформації про росіян розмістили у відкритому доступі.

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Російська компанія "Лабораторія Касперського" у своєму новому звіті, присвяченому значним витокам інформації за 2023 рік, повідомила, що кількість викрадених даних зросла на 33%, передає Servernews.

У звіті сказано, що самих атак було менше, ніж у 2022 році, проте обсяг викраденої інформації збільшився. Так, торік компанія нарахувала 141 випадок витоку даних, що належать користувачам із РФ. Обсяг викраденої тоді інформації обчислювався 230 млн наборів даних. При цьому, 33 млн записів містили паролі від найрізноманітніших сервісів, якими користуються громадяни держави-агресора.

У поточному році витоків було 133, проте обсяг вкраденої юзерської інформації склав до 310 млн наборів, що на 33% більше, ніж у 2022 році. Записів, що містили паролі, нарахували 47 млн.

У документі наголошується, що і минулого, і цього року від хакерських атак найбільше постраждали власники малого та середнього бізнесу. Але і великий бізнес теж був активно атакований — даних хакери роздобули в 1,5 раза більше, ніж у 2022-му. Під ударом опинилися насамперед фінансові додатки та IT-компанії, ритейлери, компанії, що працюють у сфері освіти, хедхантери, онлайн-сервіси. Хакери найчастіше зламували сервіси, що працюють у фінансовій сфері, та розробників, викрадаючи дані про користувачів. А ось дані співробітників тих чи інших компаній, їх цікавили менше.

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Згідно з дослідженням, 71% скомпрометованих даних уже перебувають у відкритому доступі, до того ж 55% баз із викраденою інформацією зливалися протягом місяця після злому російських компаній. Найбільшу кількість "зливів" організовували через російський месенджер Telegram. Також бази вивантажували в Даркнет і на спеціалізовані форуми.

Раніше ми писали про те, що хакери зламали провідні компанії з Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, і завдали збитків на 3 млрд грн, але були спіймані.