"Надамо компенсацію": Київстар підтвердив кібератаку, що спричинила відключення зв'язку

Оператор запевняє, що зловмисники поки не змогли заволодіти інформацією про користувачів, а ситуацію розслідують правоохоронці та спецслужби.

Мобільний оператор "Київстар" підтвердив інформацію про хакерську атаку і пообіцяв виплатити компенсацію тим своїм абонентам, які залишилися без мобільного зв'язку і не могли скористатися сервісами. Подробиці компанія повідомила на своїй офіційній сторінці в Facebook.

"Сьогодні вранці ми стали мішенню потужної хакерської атаки. Вона спричинила технічний збій, унаслідок якого тимчасово недоступні послуги мобільного зв'язку, доступу до інтернету", — йдеться в заяві.

У компанії зазначили, що інцидент розслідують представники правоохоронних органів і спеціальних державних служб, а також запевнили, що продовжують роботу над відновленням мереж.

"Найважливіше, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. Ми приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння. Наша команда обов'язково надасть компенсацію тим абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися нашими сервісами", — підкреслили в "Київстар".

У МВС попросили українців звертатися до найближчих управлінь поліції або пожежно-рятувальних частин, якщо їм потрібно терміново зв'язатися з родичами, або в разі, якщо потрібно викликати екстрені служби. Голова МВС Ігор Клименко також сказав, що можна звертатися по допомогу до нацгвардійців, поліцейських і прикордонників, які несуть службу в населених пунктах і на автошляхах. У пунктах Незламності, розгорнутих на базі підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi. Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.

Раніше ми повідомляли про те, що сервіс нацроумінгу не спрацьовував, коли абоненти "Київстар" намагалися підключитися до інших мобільних операторів. У Мінцифри обіцяли вирішити проблему.

Також писали про те, коли саме запрацюють мережі "Київстар". За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, потрібно почекати ще кілька годин.