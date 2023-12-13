Хакерська атака на "Київстар" — наймасштабніша у світовій історії: висновки експертів

Якщо порівняти кібератаку на "Київстар" із найбільшими зламами операторів із Франції, Японії, Канади, Австралії, то українська компанія постраждала найсильніше.

Кібератаки на операторів зв'язку траплялися і раніше, проте у випадку "Київстар" сталася наймасштабніша з них. Такого висновку дійшли аналітики видання "Бізнес-Телеграф", які порівняли зломи різних міжнародних компаній зі зламом українського оператора.

За даними ЗМІ, послугами "Київстар" користуються 60% населення України — 24 млн осіб. Однак автори статті вважають, що не всі 24 млн клієнтів залишилися без зв'язку, оскільки багато громадян країни паралельно є абонентами інших компаній — lifecell і Vodafone.

Для прикладу, французький мобільний оператор Orange, який колись належав France Telecom, постраждав унаслідок хакерської атаки в липні 2012 року. Тоді 26 млн клієнтів (40% населення Франції) були без зв'язку протягом 9 годин. Незважаючи на те, що неполадки досить швидко усунули (наприклад, "Київстар" за добу не впорався і, за деякими даними, відновлення роботи мереж треба чекати тиждень), скандал був гучним.

Інфографіка показує, скільки людей постраждали через хакерські атаки на операторів зв'язку Фото: Телеграф

Згадали також і кейс австралійської компанії Optus, яку було кібератаковано 2022 року і повторно в листопаді цього року. Її послугами також користуються 40% населення — 10 млн осіб, а також деякі фінустанови, лікарні, великі компанії. Близько 14 годин знадобилося співробітникам оператора, щоб "підняти" мережу.

Не уникнув хакерського нападу і канадський оператор Rogers Communications, атакований влітку 2022 року. Тоді 12 млн канадців (30% населення) очікували відновлення послуг 19 годин. Економічний сектор країни також постраждав від рук кіберзлочинців, оскільки, за підрахунками місцевих аналітиків, Канада зазнала збитків у розмірі 142 млн канадських доларів. Від відсутності зв'язку постраждали не тільки прості громадяни, а й представники різних бізнесів.

Японський оператор KIDDI теж є учасником цього антирейтингу. 23 млн японців (20% населення) були без доступу до інтернету та мобільного зв'язку протягом 61 години — саме стільки знадобилося часу на лагодження мереж, що "впали" внаслідок хакерської атаки влітку 2022 року.

Раніше ми писали про те, як експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун оцінив кібератаку на "Київстар". На його думку, вона могла готуватися довгі місяці і на неї могли витратити мільйони доларів США,