Суперкомп'ютер, схожий на людський мозок, з'явиться у 2024 році: що він уміє

Комп'ютер DeepSouth матиме 228 трлн нейронних зв'язків і зможе працювати, споживаючи невелику кількість енергії.

Австралійські вчені з Міжнародного центру нейроморфних систем (ICNS) в Університеті Західного Сіднея працюють над запуском суперкомп'ютера, метою якого є повномасштабне моделювання синапсів людського мозку, передає Interesting engineering.

Нейроморфний суперкомп'ютер буде здатний виконувати 228 трлн синаптичних операцій на секунду, що відповідає кількості операцій, які виконує людський мозок. Машина отримала назву DeepSouth.

Мозок людини виконує мільярди математичних операцій на секунду, використовуючи всього 20 Вт потужності. Суперкомп'ютер DeepSouth досягає аналогічного рівня паралельної обробки, використовуючи нейроморфну інженерію — метод, що дає змогу імітувати роботу мозку. Тобто, він функціонуватиме аналогічно мережам нейронів.

Нейроморфні системи використовують взаємопов'язані штучні нейрони і синапси для виконання завдань. Ці системи намагаються імітувати здатність мозку вчитися, адаптуватися і обробляти інформацію паралельним і розподіленим чином. Нейроморфна система, яку часто застосовують у галузі штучного інтелекту і машинного навчання, використовується з метою створення більш ефективних обчислювальних систем, подібних до мозку.

Традиційні обчислювальні архітектури зазвичай засновані на архітектурі фон Неймана, де комп'ютери складаються з окремих процесорів і блоків пам'яті, в яких зберігаються дані та інструкції. Але DeepSouth зможе обробляти великі обсяги даних у швидкому темпі, споживаючи при цьому значно менше енергії та будучи фізично меншими за звичайні суперкомп'ютери.

Основою для DeepSouth послугувала система IBM TrueNorth, на якій працював комп'ютер Deep Blue, який переміг чемпіона світу з шахів.

Раніше ми повідомляли про те, що в КНР створили дуже потужний суперкомп'ютер, однак назвати його технічні характеристики відмовилися. Модель назвали Tianhe Xingyi.