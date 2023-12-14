Телевізори стануть швидшими і зручнішими: чому потрібно встановити оновлення Google TV

Google оптимізувала роботу інтерфейсу та звільнила більше місця у пам'яті, щоб значно покращити роботу SmartTV. Українцям не потрібно купувати новий пристрій, достатньо оновити програмне забезпечення.

Програмна платформа Google TV для смарт-телевізорів отримала оновлення, яке підвищує швидкість роботи інтерфейсу операційної системи та спрощує доступ до безплатних каналів. Крім того, клієнти отримають цифровий адвент-календар, який розважатиме їх під час Різдвяних свят. 12 грудня про оновлення, створене для прихильників платформи, написали у корпоративному блозі компанії Google.

У блозі вказано, що оновлення торкнулось чотирьох основних напрямів: швидкість інтерфейсу, оптимізація зберігання, впорядкування каналів та отримання подарунків. Щоб встановити оновлення, потрібно в налаштуваннях Google TV обрати меню "Система", а потім пункт "Інформація".

Google TV — покращення швидкості

Google зазначила, що звернула увагу на прохання користувачів, які мали зауваження до деяких аспектів роботи Google TV. Після оновлення інтерфейс працюватиме більш плавно. Наприклад, швидше завантажуватимуться програми. Щоб досягнути потрібно ефекту, розробники внесли такі зміни: оптимізували спосіб завантаження рядків рекомендацій та спростили основні системні програми.

Також програмісти збільшили швидкість реакції на головному екрані. Завдяки цьому покращили прокручування відео (воно попередньо завантажується), спосіб завантаження вкладок, виведення результатів пошуку.

Покращення зберігання для Smart TV

Розробники звільнили більше місця у пам'яті у пристроях Google TV, ідеться у повідомленні компанії. Щоб отримати такий результат, зменшили розмір попередньо встановлених програм, якими людина не користується. Натомість більший обсяг пам'яті залишається для тих застосунків, які частіше запускаються.

Google наголосили, що вдосконалення швидкості та зберігання вже доступні користувачам.

"Найприємніше те, що всі ці покращення пам’яті, швидкості та пам’яті вже доступні для ваших пристроїв!" — написали у корпоративному блозі.

Оновлення вкладки прямих ефірів Google TV

Є також певні зміни на вкладці "Прямий ефір", пояснили розробники. На сьогодні у цій вкладці можна знайти 800 безплатних каналів. Щоб спростити перегляд цих каналів, додали дві категорії — "Останні" (останні переглянуті канали) та "Місцеві новини" (доступ до новин у регіоні проживання). Крім того, у вкладці "Для Вас" з'явився рядок "Безплатні новини в прямому ефірі" — ще один спосіб швидко перейти до бажаного каналу.

Компанія вбудувала у програмну платформу 14 нових безплатних каналів Google TV. Серед них — Xumo Holiday Movie Channel, DraftKings і Speedvision. Розробники наголосили, що тепер користувачі мають 115 вбудованих каналів: їх не потрібно шукати, завантажувати, підписуватись — вони від початку є в системі.

Святковий настрій від Google

Прихильники Google TV отримали ще три сюрпризи від компанії-розробника. По-перше, їх може розважити інтерактивний адвент-календар: кожного дня до 25 грудня будуть з'являтись святкові сюрпризи. По-друге, на вкладці "Прямий ефір" є категорія "Свята", де можна побачити колекцію святкових фільмів. По-третє, користувачі ознайомляться з "Найкращим за 2023 рік": фільми, шоу та музика — найкращі кадри минулого року.

Зазначимо, нейромережа Google спробувала спрогнозувати, коли людство досягне безсмертя. Програма штучного інтелекту припустила, що це станеться до кінця 21 століття, а прориву досягнуть за допомогою біотехнологій. Тим часом компанія вирішила видалити акаунти користувачів, які не користуються сервісами цифрової платформи.

Тим часом програмісти попередили, що хакери можуть дістатись до особистих даних людини через додаток Google maps. За попередніми даними, вразливість виявили на смартфонах з операційною системою Android 13 або Adndroid 14.