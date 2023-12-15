У 10 разів дешевше літієвих: інженери придумали унікальну батарею на рідкому олові

Завдяки Fourth Power, зберігання енергії обходитиметься не в 330 доларів за 1 кВт-год, а в 25 доларів за 1 кВт-год.

Компанія Fourth Power (США) працює над проєктом пристрою, який зможе зберігати енергію на тому ж рівні, що й літій-іонні батареї, але коштуватиме в кілька разів дешевше, передає PV-magazine.

Система працюватиме на базі технології теплопереносу, її основною метою буде зберігати енергію, видобуту за допомогою сонячних панелей або вітряків. Річ у тім, що і літій-іонні акумулятори можуть зберігати зелену енергію, однак вартість систем їхнього обслуговування досить висока. Щоб здешевити весь цикл для кінцевого споживача, інженери намагаються знайти альтернативне рішення.

Керує розробками Асегун Хенрі — професор Массачусетського технологічного інституту (MIT). Пристрій, за його задумом, має збирати концентровану сонячну енергію за допомогою рідких металів, наприклад, олова, що виступають у ролі теплоносія. Проєкт запустять 2026 року, на нього витратять грант у розмірі 19 млн доларів США, а накопичувати дослідна система буде 1 МВт-год енергії, а на ринок вийде до 2030 року.

Завдяки технології перенесення тепла за високих температур, інженери зможуть збільшити щільність збереженої енергії, чим здешевлять експлуатацію енергосховища. Саме це і стане перевагою "батареї" Fourth Power перед літій-іонними акумуляторами. Працюватиме установка так: зібране сонячне тепло розплавить олово, яке, пройшовши через трубопровід, нагріє блоки з графіту до 2400 градусів. Інфрачервоне випромінювання, що виходить від графіту, досягне термофотоелектричних елементів і, в підсумку, перетвориться на електрику. Установку розташують усередині спеціального контейнера, щоб забезпечити безпеку.

Тепловий генератор Fourth Power, вважає професор Хенрі, зможе стати заміною електростанціям, і не тільки завдяки здатності накопичувати велику кількість енергії, а й застосуванню більш доступних за ціною матеріалів, знизивши вартість установки в 10 разів, порівняно з літій-іонною: 25 доларів за 1 кВт-год замість 330 доларів за 1 кВт-год.

Раніше ми повідомляли про те, що у Швеції створено акумулятор, який обходиться без літію і кобальту. Для виробництва такого пристрою знадобився натрій.