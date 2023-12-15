30 банкрутів на день: Китай катастрофічно швидко втрачає компанії, що роблять чіпи

У 2023 році закрилися вже 10 900 китайських фірм, що займаються мікросхемами. Причинами називають санкції, скорочення інвестицій зі США та ЄС, а також застарівання продукції.

У Китаї закрилося безліч компаній, які так чи інакше пов'язані з напівпровідниками. Це пов'язано із санкціями, введеними США проти китайських виробників і розробників процесорів, передає Toms hardware.

Видання нагадує, що США вперше запровадили санкції проти технологічного сектора Китаю 2019 року. Потім їх було посилено у 2022 і 2023-му. Так, аналітична компанія TMTPost повідомила, що починаючи з 2019 року в країні закрилися 22 тис. компаній, які були розробниками, виробниками, постачальниками у сфері напівпровідників. А найбільша кількість закриттів припадає на 2023 рік — 10 900 компаній. Порівняйте з минулим роком: тоді закрилися 5746 компаній. У середньому, у 2023 році КНР щодня втрачає по 30 таких фірм.

Причиною закриття є також банкрутство. Багато виробників не можуть розпродати ті запаси продукції, які накопичилися під час кризи, пов'язаної з коронавірусом. Ба більше, наприкінці 2022 року попит на процесори сильно просів (така сама тенденція спостерігалася і на початку 2023-го), тож на складах у компаній продуктів багато, але в такій кількості вони нікому тепер не потрібні, з огляду на їхнє моральне застарівання за цей час.

Скоротилися й інвестиції США та ЄС, який також підтримує Штати в їхній санкційно-технологічній "війні" з Китаєм. Це теж негативно позначилося на інвестиційному кліматі та розвитку напівпровідникових технологій загалом. Великі компанії, на кшталт YMTC і Huawei, вижили, а ось представники малого та середнього бізнесу дуже постраждали. Правляча партія КНР намагається вирішити проблему за рахунок вкладень, які робить Національний інвестиційний фонд індустрії інтегральних схем. Наприклад, нещодавно Huali Microelectronics отримала від фонду 1 млрд доларів інвестицій. Але це, скоріше, — виняток, адже всім допомогти неможливо.

Раніше ми повідомляли про те, що компанії Huawei, незважаючи на санкції США, вдалося випустити процесор за 5-нанометровим техпроцесом.