Названо смартфон, який не можна зламати навіть за допомогою хакерського гаджета Flipper Zero

iPhone більше не буде мішенню хакерів, які намагаються вивести його з ладу за допомогою оновленої прошивки Xtreme для мультитула Flipper Zero.

Атакувати iPhone за допомогою пристрою Flipper Zero тепер неможливо, оскільки компанія Apple заблокувала таку можливість. Уразливість iOS 17.2, яка давала змогу здійснити атаку, усунено, передає 9to5Mac.

ЗМІ повідомляє, що зламати смартфон iPhone, який працює під управлінням операційної системи iOS 17, задіюючи мультитул Flipper Zero, більше не вдасться. Раніше це можна було зробити, і тоді на екрані телефону з'являлася величезна кількість спливаючих вікон. У підсумку, пристрій "висів" та відключався. Відомо також, що Flipper Zero могло атакувати гаджети не тільки на ОС iOS 17, а й ранніх версій.

Встановивши на Flipper Zero нову версію прошивки Xtreme, можна було запустити застосунок BLE Spam, який засипав спамом телефон, що атакується, до якого хакер може підключитися через Bluetooth. Тут варто зазначити, що оновлена Xtreme дає змогу "напасти" аналогічним чином не тільки на iOS-, а й на Android- і Windows-пристрої.

Під час таких атак не можна вкрасти або видалити дані зі смартфона, проте можна просто вивести його з ладу, оскільки пристрій, не в змозі впоратися з напливом надісланих запитів, просто відключається.

Щоб вирішити проблему атаки смартфонів на iOS 17.2, можна було просто заблокувати функцію Bluetooth на iPhone. Такі можливості в компанії-виробника є. Однак в Apple вирішили піти іншим шляхом і випустили оновлення для операційної системи, де передбачено блокування Xtreme. Кожен користувач, який встановить оновлення, — убезпечить свій телефон і залишиться з Bluetooth при цьому.

Раніше ми повідомляли про те, що в Польщі місцеві хакери полагодили поламані поїзди, але тепер виробник погрожує їм судом, оскільки вважає, що одного разу зламана електроніка транспортних засобів може піддатися злому знову.