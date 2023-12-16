Дальність до 750 км: ЗСУ отримали дрони-камікадзе AQ 400 Scythe (фото)

У заяві компанії-виробника йдеться, що запуск виробництва дронів-камікадзе на території України знаменує собою значний стрибок у сфері стратегічних військових можливостей ЗСУ.

Українські військові отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів AQ 400 Scythe. Про це пише видання Defence-blog

Американська компанія-виробник Terminal Autonomy, яка виросла зі стартапу One Way Aerospace, оголосила про успішне завершення закупівель для бойового розгортання їхньої системи AQ 400 Scythe.

В офіційній заяві компанія повідомила, що наразі виробнича потужність становить 100 одиниць на місяць, що знаменує собою значний стрибок у сфері стратегічних військових можливостей ЗСУ. Компанія також заявила про амбітні плани щодо збільшення виробництва в п'ять разів.

БПЛА великої дальності AQ 400 Scythe — характеристики

AQ 400 Scythe являє собою дрон-камікадзе великої дальності. Серед його технічних характеристик:

дальність польоту — до 750 км;

умови запуску — з коротких злітно-посадкових смуг або катапульт;

злітна маса — 100 кг;

корисне навантаження — до 32 кг (з можливістю збільшення до 70 кг за рахунок зменшення дальності);

розмах крил — 2,3 м;

крейсерська швидкість — 144 км/год.

Відмінні риси:

швидка збірка;

можливість масового виробництва;

економічна ефективність.

Ці особливості роблять AQ 400 Scythe ключовим активом у сучасній війні, що забезпечує стратегічні переваги на полі бою, пише видання.

Виробництво AQ 400 Scythe реалізовано через мережу невеликих підприємств та інжинірингових фірм, що спеціалізуються на виробництві аналогічних платформ. Хоча компанія закуповує деякі комплектуючі за межами України, насамперед у Німеччині та Великій Британії, пріоритетом проєкту є максимальна локалізація виробництва в межах України.

Оптимізований виробничий процес БПЛА та орієнтація на економічну ефективність демонструють прагнення Terminal Autonomy надавати передові можливості, забезпечуючи при цьому стратегічне локалізоване виробництво.

Україна отримала дрони-камікадзе AQ 400 Scythe Фото: defence blog Україна отримала дрони-камікадзе AQ 400 Scythe Фото: defence blog

Нагадаємо, військовий розповів, коли дрони перевершать артилерію і "стануть основним засобом ураження". З кожним місяцем бійці ЗСУ дедалі активніше використовують вітчизняні FPV-дрони, а також західноєвропейські безпілотники.

Раніше Фокус писав, що українці розробили гігантський БПЛА для стрільби ракетами, і чому він ще не на фронті. "Джміль-90" піднімає вагу близько 90 кг і може стати для українських військових універсальною платформою для боротьби з окупантами, вважають його творці.