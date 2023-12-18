Технології Китаю можуть зупинитися в розвитку на довгі роки, якщо не допоможе Росія

Учені з КНР пропонують запросити вчених із РФ та країн Східної Європи, щоб ті допомогли розвитку технологічного сектору, який страждає через санкції США.

Китай може надовго застрягти в "пастці середніх технологій", оскільки через санкції США китайським виробникам стає дедалі важче розвивати напівпровідникову галузь. Про це повідомляє газета South China Morning Post, посилаючись на звіт Вищої академії наук Китаю.

Санкції США проти Китаю стримують технологічну галузь

Учені у своїй доповіді стверджують, що КНР може сильно відстати в технологічному плані, не маючи можливості модернізувати обладнання та закуповувати різного роду технології, розроблені в інших країнах. Згідно з концепцією "пастки середніх технологій", навіть якщо компанії зроблять якийсь технологічний стрибок у доступному для огляду майбутньому, у довгостроковій перспективі на галузь все одно очікує економічна стагнація. І це вже відбувається, коли китайські фірми у 2020 р. виготовили неабияку кількість процесорів, а тепер, третій рік поспіль, не можуть їх розпродати. Застрягши на "середньому рівні", вважають експерти, виробникам напівпровідників та електроніки буде складно наздогнати технологічно розвинені країни. Дослідники вважають, що держава має сприяти впровадженню промислових і науково-технічних інновацій. Головним чинником виникнення "пастки середніх технологій" учені назвали ескалацію технологічної війни КНР та США.

У Китаї продовжують випускати потужні процесори, незважаючи на санкції США Фото: Huawei

"Вище керівництво Китаю пообіцяло мобілізувати різні ресурси для подолання технологічного стримування з боку США, розставити пріоритети в галузі технологічних інновацій для підвищення безпеки ключових виробничих ланцюжків і визначити ключові напрямки: комерційні космічні польоти, біотехнології та штучний інтелект", — ідеться в матеріалі.

Згідно зі звітом Китайської академії наук, хоч КНР і витрачає на дослідження й розроблення нових технологій трохи менше за США, що дає країні змогу посісти друге місце, у плані розвитку технологій Китай перебуває на третьому місці у світовому рейтингу. Такий розрив формується через менш розвинений, порівняно зі США, Японією, Німеччиною, виробничий сектор.

Як РФ може допомогти технологічному розвитку КНР

Вчені з Китайського університету Гонконгу вважають, що Китаю слід бути більш відкритим, щоб підтримати свій технологічний рівень на плаву. Вони рекомендують правлячій партії проводити "політику відкритих дверей і радикальні реформи для досягнення технологічного оновлення". До уваги вони беруть і той факт, що держава чимало грошей витрачає на фінансування виробників напівпровідників, які втратили іноземні інвестиції через американські санкції.

"Китаю необхідно відкрити свої двері для залучення міжнародних талантів, і якщо він не здатний залучити європейських і американських вчених, йому слід принаймні спробувати залучити вчених з Росії, Східної Європи, Індії та інших країн, що розвиваються", — написали вони та додали, що Пекіну слід відкрити свої національні промислові експериментальні лабораторії для більшої кількості приватних підприємств, а також реформувати сферу підприємництва, щоб державні фірми та великі приватні компанії могли ділитися ресурсами.

Раніше ми повідомляли про те, що Китай катастрофічно швидко втрачає компанії, що виробляють чіпи. За даними аналітичної компанії TMTPost, з 2019 року в країні закрилися 22 тис. фірм.