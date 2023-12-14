Репресії та контроль: Китай посилює спостереження за GPS, побоюючись іноземних розвідників

На думку журналістів, у рамках так званих інформаційних репресій Китай готовий навіть позбавити китайську громадськість можливості проводити дослідження з відкритим вихідним кодом.

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Міністерство державної безпеки (МДБ) Китаю оголосило про початок нової кампанії з припинення крадіжки конфіденційних географічних даних іноземними державами. Про це 14 грудня повідомив Newsweek.

Китайські силовики заявили 10 грудня про ретельне розслідування після того, як невідомі зловмисники отримали доступ до географічної інформації, яку, на їхню думку, було отримано з метою стратегічної вигоди.

"Географічні дані являють собою цінну розвідувальну інформацію і є об'єктом крадіжки розвідувальних даних зарубіжними шпигунськими агентствами", — йдеться в повідомленні відомства в соціальній мережі WeChat.

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Вони наголосили, що вороги КНР можуть використовувати цю інформацію для реконструкції "тривимірних карт рельєфу важливих галузей, пов'язаних із транспортом, енергетикою та обороною".

"Їх методи враховують автоматичне під'єднання до закордонних серверів під час використання програмного забезпечення та збір необмеженої кількості користувацьких даних, а також навмисне попереднє встановлення "бекдорів" у програмне забезпечення, щоб відкрити двері для кібератак і крадіжки даних", — йдеться в повідомленні.

На думку міністерства, це може сприяти зусиллям розвідувальних служб і серйозно загрожувати військовій безпеці Китаю.

Посилення репресій і контролю

Останніми місяцями відомство, що відповідає за держбезпеку, опублікувало низку нових заходів і рекомендацій, спрямованих на посилення пильності чиновників і громадськості щодо даних, а також на активний захист того, що вважає критично важливим активом. Водночас силовики наголосили, що тлом цих подій стала ескалація глобальної напруженості та технологічного суперництва зі США.

На думку експертів Newsweek, цей крок свідчить про підвищене занепокоєння Сі Цзіньпіня щодо посилення контролю над потоками інформації як офлайн, так і онлайн, причому в державі, яка й без того є надзакритою.

За інформацією органів національної безпеки, вони разом із профільними відомствами провели спеціальні розслідування та регулювання ризиків безпеки, пов'язаних із географічними інформаційними даними, оперативно усунули великі крадіжки даних, витоки та інші загрози безпеці.

У межах так званих інформаційних репресій Пекін готовий, на думку експертів Newsweek, навіть позбавити китайську громадськість можливості проводити дослідження з відкритим вихідним кодом. Міністерство держбезпеки заявило, що деякі користувачі зі "слабким почуттям безпеки даних" зазначали координати мереж передавання даних, військових цілей і засекречених підрозділів на загальнодоступних онлайн-картах. На думку МДБ Китаю, це створює серйозний ризик витоків і може призвести до непоправних втрат.

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Раніше повідомлялося, що, за інформацією оглядачів The Economist, генсек Сі Цзіньпін активно вкладається в розвиток Народно-визвольної армії Китаю, завдяки чому створюються різні зразки озброєння. Однак китайські технології, незважаючи на промислове шпигунство, все ще відсталі.