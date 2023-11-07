"У нас просто немає грошей": які проблеми є в китайській оборонці

Китайські технології попри промислове шпигунство все ще відсталі. Вони можуть виробляти ракети, але мають складнощі з двигунами для бойових літаків.

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Сі Цзіньпін активно вкладається в розвиток Народно-визвольної армії Китаю. Завдяки цьому створюються різні зразки озброєння. Про це повідомляє The Economist.

Ще 40 років тому китайська армія була не такою потужною, як зараз. Тепер здебільшого державна оборонна промисловість виробляє атомні субмарини, стелс-винищувачі та різноманітний арсенал ракет. За даними Пентагону, НВАК розгорнула гіперзвукову ракету середньої дальності.

Процес модернізації китайської армії йде не без проблем. Технічно вони все ще відсталі від Заходу. Недоліки є з ланцюгом постачань й в розробці. Десять великих державних виробників зброї переповнені штатом, але погано керуються та схильні до приховування помилок. Приватний сектор ще не включився активно в розробки. Також зберігається корупційна складова.

У 2016 році в Китаю оголосили про створення нового відділу розробки обладнання та сурові правила його тестування мали зменшити корупцію. Проте у липні 2023 року було визнано, що підкуп, змова та надання переваги окремим компаніям у структурі існували. Не виключено, що через це генерала Лі Шанфу й зняли у серпні, бо він з 2017 по 2022 роки очолював відділ розробки.

Також Сі Цзіньпіна бентежать американські обмеження на експорт до Китаю чіпів та інших військових технологій. Відтак він наголосив, що Китай має стати незалежним в оборонній промисловості.

"Ми все ще далекі від того, щоб зрівнятися з Америкою. Наша найбільша проблема полягає в тому, що економіка Китаю потребує більшого розвитку. У нас просто немає грошей", — заявив старший полковник Чжан Чі з Університету національної оборони НВАК.

Китайські шпигуни вкрали багато американських технологій. Це дозволило створити гіперзвукову зброю та підводні дрони. Проте їм ще належить освоїти розробку та масове виробництво не настільки технологічних речей, наприклад, двигуни для авіації.

Нагадаємо, 27 вересня у США відновили програму підводного шпигунства часів холодної війни через загрозу китайських субмарин.

6 листопада ЗМІ писали, що китайська армія може виявитись слабшою, ніж думають на Заході.