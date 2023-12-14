РФ і Китай просунулися у веденні електронної війни: США хочуть поставити їх на місце

Американські воєначальники заявляють, що США мають технологічну перевагу в галузі електронної війни. Однак вони мають бути готовими до зіткнення з противником, який також володіє серйозними засобами в цій сфері.

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США, як і раніше, володіють технологічною перевагою в галузі ведення радіоелектронної війни, проте останнім часом і Росія, і Китай серйозно просунулися в цьому аспекті. Як заявив генерал-майор ВПС США Девід Снодді, американцям необхідно "збільшити дистанцію відриву". Про це 13 грудня повідомили в Breaking Defence.

Оглядачі пишуть, що після десятирічної тиші в обговоренні розвитку засобів радіоелектронної війни, питання про розвиток військових технологій у цій галузі знову на порядку денному американських генералів. Зокрема, з численних виступів військових чиновників можна зробити висновок, що Сполученим Штатам потрібно "остерігатися, але не надто сильно".

Потенціал РФ і Китаю

Експерти зазначають, що, з одного боку, Росія, володіючи радянською спадщиною, просунулася в галузі створення засобів РЕБ, які успішно застосовують проти українських сил під час повномасштабної війни. З іншого — Китай ще 2015 року створив нову військову службу НВАК під назвою Strategic Support Force (Стратегічні сили підтримки), орієнтовану на інформаційну війну, включно з розвитком засобів електронної боротьби, кібербезпеки та інших сфер у сфері інформаційних технологій.

Однак США звикли "бути безумовним технологічним лідером" у цій галузі з часів Другої світової війни, зазначив Снодді. За його словами, якщо взяти окремо Китай, то китайські фахівці протягом багатьох років уважно вивчали американський потенціал у цій галузі.

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Китай провів 44 роки світу, вивчаючи слабкі місця США і вдосконалюючи стратегію їхнього використання за допомогою кібернетичних, електронних та інформаційних атак, що координуються Стратегічними силами підтримки. Її мета — паралізувати цифрову систему американських збройних сил

"Вони думають так само, як повинні думати ми, роблячи електромагнітний спектр одним зі своїх головних пріоритетів. Багато хто вважає, що в нас усе ще є технологічна перевага, але вона менша, ніж раніше... Зараз ми зосереджені на тому, щоб її повернути", — наголосив Снодді.

Готовність США

Генерал-лейтенант у відставці Джек Шанахан, засновник Об'єднаного центру штучного інтелекту Пентагону також говорить у такому контексті. За його словами, США мають бути готовими до зіткнення з противником, який володіє серйозними засобами ведення електронної війни.

Тим часом колишній заступник начальника штабу генерал Стівен Вілсон зазначив, що поки що американці володіють найкращими у світі технологіями, але з'явилося більше бюрократичних перепон у цій галузі.

"Розрив скоротився. Ми знаємо, як вирішити цю частину проблеми — у нас найкращі у світі технологи, але ми стали надто жорсткими, надто складними, надто бюрократичними, щоб зробити все швидко", — наголосив генерал.

Раніше повідомлялося, що китайські фахівці, які працюють у сфері оборонної промисловості, заявили про те, що їм вдалося розробити мікрохвильову установку для придушення систем РЕБ противника. Таке обладнання, за їхніми словами, може бути розміщено на безпілотниках.