РФ и Китай продвинулись в ведении электронной войны: США хотят поставить их на место

Американские военачальники заявляют, что США обладают технологическим преимуществом в области электронной войны. Однако они должны быть готовы к столкновению с противником, который также обладает серьезными средствами в этой сфере.

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США по-прежнему обладают технологическим преимуществом в области ведения радиоэлектронной войны, однако в последнее время и Россия и Китай серьезно продвинулись в этом аспекте. Как заявил генерал-майор ВВС США Дэвид Снодди, американцам необходимо "увеличить дистанцию отрыва". Об этом 13 декабря сообщили в Breaking Defence.

Обозреватели пишут, что после десятилетней тишины в обсуждении развития средств радиоэлектронной войны, вопрос о развитии военных технологий в этой области вновь на повестке дня американских генералов. В частности, из многочисленных выступлений военных чиновников можно сделать вывод, что Соединенным Штатам нужно "остерегаться, но не слишком сильно".

Потенциал РФ и Китая

Эксперты отмечают, что с одной стороны Россия, обладая советским наследием, продвинулась в области создания средств РЭБ, которые успешно применяют против украинских сил в ходе полномасштабной войны. С другой — Китай еще в 2015 году создал новую военную службу НОАК под названием Strategic Support Force (Стратегические силы поддержки), ориентированную на информационную войну, включая развитие средств электронной борьбы, кибербезопасности и других сфер в области информационных технологий.

Однако США привыкли "быть безусловным технологическим лидером" в этой области со времен Второй мировой войны, отметил Снодди. По его словам, если взять отдельно Китай, то китайские специалисты на протяжении многих лет внимательно изучали американский потенциал в этой области.

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Китай провел 44 года мира, изучая слабые места США и совершенствуя стратегию их использования с помощью кибернетических, электронных и информационных атак, координируемых Стратегическими силами поддержки. Ее цель — парализовать цифровую систему американских вооруженных сил

"Они думают так же, как должны думать мы, делая электромагнитный спектр одним из своих главных приоритетов. Многие считают, что у нас все еще есть технологическое преимущество, но оно меньше, чем раньше… Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы его вернуть", — подчеркнул Снодди.

Готовность США

Генерал-лейтенант в отставке Джек Шанахан, основатель Объединенного центра искусственного интеллекта Пентагона также говорит в таком контексте. По его словам, США должны быть готовы к столкновению с противником, который обладает серьезными средствами ведения электронной войны.

Между тем бывший замначальника штаба генерал Стивен Уилсон отметил, что пока американцы обладают лучшими в мире технологиями, но появилось больше бюрократических преград в этой области.

"Разрыв сократился. Мы знаем, как решить эту часть проблемы — у нас лучшие в мире технологи, но мы стали слишком жесткими, слишком сложными, слишком бюрократическими, чтобы сделать все быстро", — подчеркнул генерал.

Ранее сообщалось, что китайские специалисты, работающие в сфере оборонной промышленности, заявили о том, что им удалось разработать микроволновую установку для подавления систем РЭБ противника. Такое оборудование, по их словам, может быть размещено на беспилотниках.