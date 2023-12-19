"Санкції? Ні, не чули": Intel постачає Китаю новітні чіпи, але в іншій упаковці

Intel лише обмежила процесори для китайської Montage Technology 48 ядрами, тоді як аналогічні американські чіпи мають по 60-64 ядра.

Montage Technology, китайська компанія з розробки мікросхем, представила нову лінійку процесорів Jintide п'ятого покоління. Нові чіпи призначені для центрів обробки даних (ЦОД) і майже повністю копіюють процесори Intel Emerald Rapids, повідомляє Toms hardware.

У 2016 році компанія Intel встановила партнерські відносини з китайським університетом Цінхуа і фірмою Montage Technology Global Holdings, в рамках яких повинна була поставити технології, що забезпечують безпеку китайських ЦОД. У підсумку, Montage Technology почала випускати чіпи на базі чіпів Xeon від Intel, зберігаючи всі стандартні характеристики і додавши спеціальні блоки шифрування на рівні кремнію (для підвищення апаратної безпеки). Такі процесори під назвою Jintide отримали також функції PrC (попередня перевірка безпеки) і DSC (динамічна перевірка безпеки).

Перше покоління чипів Jintide на мікроархітектурі Intel Skylake з'явилося 2019 року і було презентовано на виставці Hot Chips 31. Після цього платформа Jintide стала розвиватися паралельно з лінійкою Intel Xeon.

Лінійка чіпів Jintide 5-го покоління охоплює п'ять моделей Від пристроїв Intel їх відрізняє лише менша кількість ядер, оскільки американська компанія обмежила доступ Montage Technology до моделей з великою кількістю ядер. Наприклад, Xeon Sapphire Rapid 4-го покоління мав до 60 ядер, а Jintide 4-го покоління лише 48. Остання модель Emerald Rapids отримала 64 ядра, а новітня платформа Jintide — все ті ж 48.

Автори матеріалу порівняли платформи Xeon з Jintide, і дійшли висновку, що вони ідентичні, просто Montage Technology додала префікс "C" до назв чіпів від Intel. Наприклад, C8558P, C6548Y+ і C5520+ — це Xeon Platinum 8558P, Xeon Gold 6548Y+ і Xeon Gold 5520+ відповідно, тоді як C6542Y і C4514Y є дублікатами Xeon Gold 6542Y і Xeon Silver 4514Y.

Незважаючи на те що процесори Jintide позбавлені доступу до більшої кількості ядер, вони мають у своєму розпорядженні весь функціонал Emerald Rapids, включно з підтримкою восьмиканальної пам'яті об'ємом до 4 ТБ, підтримкою DDR5-5600 і 80 ліній PCIe 5.0, що важливо для ЦОД.

Montage Technology не називає вартості процесорів Jintide 5-го покоління, але якщо врахувати, що Intel Xeon Platinum 8558P продають за 6759 доларів США, а моделі з меншою кількістю ядер, як-от Xeon Gold 6548Y+, продають за ціною 3726 доларів, то Jintide напевно коштують так само або трохи дешевше, припускають журналісти.

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