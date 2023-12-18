Особливий "світловий" чип поліпшить мобільний зв'язок і прискорить інтернет: коли це станеться

Фотонний процесор отримав мікрохвильовий фільтр, за допомогою якого мобільні гаджети зможуть приймати сигнали на високих частотах 6G і 7G.

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Вчені з Інституту фотоніки та оптичних наук Сіднейського університету (Австралія) розробили новий фотонний напівпровідниковий чип на основі світла, який може підключатися до високих частот, що дасть змогу використовувати його для надшвидкого мобільного зв'язку за стандартами 6G або навіть 7G. Результати дослідження вони опублікували в журналі Nature.

Чип оснастили мікрохвильовим фотонним фільтром, який допоможе пристрою підключатися до сигналів на певних високих частотах. Використовуючи фотонні компоненти на традиційній друкованій платі, вчені змогли збільшити смугу пропускання радіочастот, а також точність сигналу процесора на високих частотах. Це дуже важливо, оскільки дасть йому змогу отримувати точнішу інформацію.

Бен Егглтон, проректор Сіднейського університету та керівник дослідження, зазначає, що НВЧ-фотонні фільтри відіграють вирішальну роль у сучасних комунікаційних та радіолокаційних додатках, пропонуючи гнучкість для точної фільтрації різних частот, зменшення електромагнітних перешкод і поліпшення якості сигналу.

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За даними Асоціації глобальних систем мобільного зв'язку (GSMA), протокол зв'язку 6G має працювати на вищих частотах у діапазоні від 7 до 15 ГГц. Саме тут у гру вступає використання фотоніки, оскільки вона дасть змогу мобільним пристроям працювати в діапазонах міліметрових хвиль, вищих за 30 ГГц.

Новий прототип комунікаційної мікросхеми зможе забезпечувати набагато ширшу смугу пропускання радіочастот, а за допомогою вбудованого мікрохвильового фотонного фільтра чип усуватиме перешкоди у верхньому діапазоні, що важливо, оскільки частоти у верхньому діапазоні поширюються тільки на короткі відстані, але мають велику місткість, що зазвичай викликає перешкоди.

Вчені вважають, що на той час, як запустять мережі 6G і/або 7G, їхній фотонний процесор буде повністю готовий до надходження на ринок.

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