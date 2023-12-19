Пентагон стежитиме за гіперзвуковими ракетами за допомогою датчиків, але є проблема

Гіперзвукові ракети літають у 5 разів швидше за швидкість звуку і часто змінюють траєкторію — це ускладнює процес відстеження подібного роду загроз.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) опублікував новий звіт щодо планів Пентагону зі створення мережі космічних датчиків для виявлення і відстеження гіперзвукових ракет. Незважаючи на амбітність проєкту, без проблем не обійдеться, передає Interesting engineering.

У звіті CSIS йдеться про те, що основна проблема в тому, що гіперзвукові ракети літають зі швидкістю, яка щонайменше в 5 разів перевищує швидкість звуку. Ба більше, траєкторії їхнього польоту складно передбачити. Це і ускладнює процес відстеження такого роду загроз.

Пентагон планує створити багаторівневу систему датчиків стеження за гіперзвуковими ракетами. Однак експерти попереджають про необхідність удосконалення технології "сенсорного злиття", що об'єднує датчики в одну систему і дає їм змогу миттєво обмінюватися інформацією. На думку авторів звіту, дуже важливо точно визначати траєкторії польоту ракет, тому що ракета, яка швидко рухається, може сприйматися як кілька об'єктів.

Міністерство оборони інвестує великі суми в розробку космічних датчиків і вважає їх ключовим елементом гіперзвукової оборонної архітектури. Томас Карако, директор проєкту CSIS з протиракетної оборони, сказав, що над цим складним питанням працюють багато фахівців.

У звіті також акцентували, що відстежувати гіперзвукові ракети набагато складніше, ніж балістичні. Науковий співробітник CSIS, експерт із протиракетної оборони, пояснив, що наявність точних даних про рух гіперзвукової ракети полегшить завдання ракеті-перехоплювачу, якій не доведеться маневрувати в пошуках цілі.

У звіті підкреслюється, що сенсорне злиття — вкрай важливий етап у формуванні системи датчиків для відстеження гіперзвукових загроз у космосі. Самі ж датчики, на думку аналітиків, мають працювати так само ефективно, як і сенсори автономних транспортних засобів, що мають 360-градусний огляд і дають можливість уникати перешкод.

Раніше ми писали про те, що створено датчики, які стежать за активністю мозку і моніторять нервові стани людей. Сенсори розташовуються в спеціальних навушниках.