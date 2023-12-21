"Антисанкційний" чип Huawei Kirin 9000S тільки вийшов, а вже відстав на 3 роки: що не так

Під час тестів з'ясувалося, що Huawei Kirin 9000S значно відстає від свого попередника Kirin 9000 за продуктивністю графічного процесора — аж на 33%.

Аналітики Nanoreview.net протестували чип Kirin 9000, випущений 3 роки тому на фабриці TSMC, і новий Kirin 9000S, який Huawei випустила самостійно, вже перебуваючи під санкціями США. Виявилося, що "дідок" перевершив новинку, пише Toms hardware.

Під час тестів із застосуванням AnTuTu 10, Geekbench 6, 3DMark Wild Life і численних мобільних ігор, процесор Kirin 9000S загалом показав себе непогано, порівняно з попередньою версією Kirin 9000. Однак є один нюанс. Його показники енергоефективності були вищими, ніж у старої моделі, та й графічні робочі навантаження він переносив гірше. Але його показники робочих навантажень загального призначення були досить прийнятними.

"Результати не дивні, оскільки важко перевершити 5-нм процесор із 7-нм SoC, якщо не жертвувати енергоефективністю та вартістю", — написали журналісти.

Чип HiSilicon Kirin 9000S від Huawei набрав близько 900 000 балів, як і оригінальний Kirin 9000 в AnTuTu 10, але за продуктивністю графічного процесора він відставав на 33% від свого попередника. Дивно, але, незважаючи на менші тактові частоти і ту саму кількість ядер, Kirin 9000S був на 4% швидшим в однопотоковому тесті Geekbench 6 і на 17% швидшим у багатопотоковому тесті Geekbench 6. Процесор Kirin 9000 виявився на 20% швидшим за Kirin 9000S у 3DMark Wild Life, імовірно, тому, що компанія не змогла створити графічний процесор, який був би таким же швидким, як 24-кластерний Arm Mali-G78, що працює на частоті 759. МГц.

Оскільки 7-нм технологія 2-го покоління SMIC менш просунута, ніж виробничий вузол TSMC N5, Kirin 9000S менш ефективний, ніж Kirin 9000. Автори матеріалу вважають, що смартфони на основі "антисанкційного" чіпа будуть сідати швидше.

Раніше ми писали про те, що американська компанія Intel постачає Китаю новітні чипи, перепаковуючи їх.

Повідомляли також, що в Китаї випустили потужний 5-нм процесор Kirin 9006С, в обхід санкцій США проти технологічного сектора КНР.