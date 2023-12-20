Захопили під Бахмутом: українські прикордонники вивчають трофейний дрон ЗС РФ (відео)

Як припустили прикордонники, безпілотник вилетів на розвідку, але зазнав пошкоджень і не зміг повернутися до оператора.

У районі Бахмута (Донецька область) бійці Державної прикордонної служби України натрапили на новий російський дрон-розвідник. Який вигляд має техніка, показав прикордонник-аеророзвідник із позивним "Нексус", відео з яким опублікували в офіційному Telegram-каналі відомства в середу, 20 грудня.

За словами військового, цей дрон знайшли в полі і він, найімовірніше, використовувався в розвідувальних цілях, але не долетів назад до оператора. Бо якби такий безпілотник ніс боєприпас, то, найімовірніше, розірвався б на шматки, а не впав на землю цілим. Прикордонник зазначив, що безпілотник, імовірно, через якусь несправність спікірував на землю з великої висоти — на це вказують пошкодження карбонової рами дрона.

Росіяни оснастили безпілотний літальний апарат FPV-камерами і трансмітером Digital8CH. Безпілотник обладнаний чотирма гвинтами з лопатями. На його моторах видно напис "Безпілотні технології". Крім того, на самому дроні білою фарбою виведена літера "А". Наразі безпілотник-розвідник продовжують вивчати більш детально.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, що РФ почала випускати дрони, проти яких безсилий РЕБ. Експерт зі зв'язку Сергій "Флеш" пояснив, що багато систем РЕБ, які використовуються українськими військами, не зможуть придушувати російські дрони-камікадзе з нових партій.

Крім того боєць ЗСУ розповів про те, що під Авдіївкою росіяни запускають дрони кожні 82 хвилини. До масової атаки безпілотниками російські військові перейшли після того, як українські захисники розбили їхню піхоту за допомогою машин М-2.