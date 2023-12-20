"Графен змінить світ": як суперматеріал допоможе перемогти Китай у війні мікрочипів

Гендиректор британської компанії Paragraf Саймон Томас, вважає, що Захід повинен перешкодити Китаю монополізувати ринок графена, інакше китайці швидше отримають передові технології.

Саймон Томас, генеральний директор і засновник компанії Paragraf, вважає, що графен здатний "фундаментально змінити світ", змінивши способи виробництва всього: від мобільних телефонів і комп'ютерів до електромобілів, медичного та військового обладнання. Про це підприємець розповів в інтерв'ю виданню The Guardian.

Графен, як відомо, роблять із графіту — кристалічної форми вуглецю, використовуваного для виготовлення олівцевих грифелів олівців. По суті, графен, це решітчастий "лист" завтовшки всього в один атом. Матеріал набагато міцніший за сталь, але легший за папір, твердіший за алмаз, але еластичніший за гуму. Він також дуже ефективний при проведенні тепла та електрики. І, за словами Саймона Томаса, потенціал його застосування широкий — від квантових комп'ютерів до комерційних дронів.

У лабораторії Paragraf виробляють таку кількість графена, якої достатньо для виготовлення 150 тис. датчиків на день. Графен вчені використовують для вимірювання магнітних полів і для перетворення мікроорганізмів, таких як бактерії та віруси, на електричні сигнали шляхом об'єднання графену з вологим хімічним шаром як біосенсора. У майбутньому фірма планує виробляти біосенсори, здатні виявити різницю між вірусними та бактеріальними інфекціями, щоб визначити, чи потрібні людині антибіотики. Вони також зможуть виявляти Covid-19, або інфекційні захворювання, — до того ж не тільки у людей, а й у рослин або тварин. З цією метою Paragraf придбала біосенсорну фірму Cardea Bio із Сан-Дієго.

Фірма залучила близько 70 млн фунтів стерлінгів (88,5 млн доларів США) фінансування і планує вийти на фондовий ринок у найближчі чотири або п'ять років. Примітно, що у 2022 році Paragraf зазнала збитків у розмірі 11 млн фунтів стерлінгів (13,9 млн доларів), після чого нею зацікавилися китайські бізнесмени і, за словами Томаса, зробили хорошу пропозицію. Але він відмовився, вважаючи, що проблема з отриманням грошей з Китаю полягає в тому, що подібні угоди не відбуваються без втручання місцевого уряду.

"Китай спробував монополізувати ринок графену. За оцінками Рона Мертенса, власника сайту Graphene-Info, над графеновими продуктами зараз працюють близько 5000 компаній. Наприклад, Huawei використовує графен у своєму телефоні-розкладачці Pocket S. Кілька місяців тому Китай навіть заявив, що буде масово виробляти мікрочипи з використанням графену замість кремнію, здійснивши повний перехід до 2025 року, хоча на Заході цю заяву зустріли скептично", — ідеться в матеріалі.

Щоб перешкоджати монополізації графену КНР, у справу втручаються такі бізнесмени, як Томас. Йому вдалося залишити компанію та виробництво в Англії. Однак не всім так щастить. Деякі компанії, що виробляли графен, збанкрутували.

Так, власник Applied Graphene Materials продав свій основний бізнес канадській фірмі, а компанія Versarien скоротила дослідницьку групу, щоб скоротити витрати. У травні уряд оголосив про інвестиції в напівпровідникову промисловість Великої Британії в розмірі 1 млрд фунтів стерлінгів (1,27 млрд доларів) протягом наступних 10-ти років.

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