Найбільший спонсор війни: українські хакери "поклали" російський сервіс "Бітрікс24"

Через збій великі компанії РФ мають проблеми у роботі з клієнтами, що вартує російській економіці сотні мільйонів доларів.

В Росії 20 грудня сталися збої в роботі російського сервісу для керування бізнесом "Бітрікс 24". До цього доклали руки українські ІТ-фахівці. Про це повідомляють у телеграм-каналі Мінцифри, який веде віцепрем'єр Михайло Федоров.

Зазначається, що була зупинена робота російських бізнес-гігантів через проблеми з сервісом "Бітрікс 24".

"Сьогодні ІТ-Армія зупинила роботу компанії, у результаті 40% користувачів мали проблеми з доступом до СRМ-системи та інших сервісів Бітрікс24", — йдеться в повідомленні.

В ІТ-армії назвали свою роботу "ювелірним попаданням в СНД-частину серверів Бітрікс24.

"Це означає що такі спонсори війни як Роснафта має шалені проблеми у роботі з клієнтами, як і у 40%+ користувачів всіх CRM-систем в країні-агресорі. Це десятки чи навіть сотні мільйонів доларів збитків для економіки ворога, але залежить від того як довго ми їх протримаємо", — йдеться в повідомленні.

Бітрікс 24: що відомо

"Бітрікс 24" — це російський хмарний сервіс, яким користуються найбільші компанії-спонсори війни РФ проти України, такі як "Роснафта". Сервіс містить комплект безкоштовних інструментів для ведення бізнесу — CRM, конструктор сайтів та інтернет-магазинів.

Нагадаємо, що в СБУ розповіли, хто стоїть за кібератакою на "Київстар". Кіберфахівці СБУ допомагають співробітникам компанії боротися з наслідками.

Раніше повідомлялося, що оператор "Київстар" повідомив про масштабний збір у роботі вранці 12 грудня. У користувачів мережі зник зв'язок та інтернет. Перестав працювати і сайт компанії.