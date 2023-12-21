Вкрав iPhone — став мільйонером: злочинець казково розбагатів завдяки чужим телефонам

Американець тільки за одні вихідні отримав 20 тис. доларів. Він поділився, як крав не тільки гаджети, а й гроші з рахунків жертв.

Злочинець на ім'я Аарон Джонсон зі США за допомогою крадіжок iPhone зміг, за його словами, роздобути майже 2 мільйони доларів. Він зізнався, що "допомагали" йому самі власники телефонів, передає Wall Street Journal.

Американець знайшов спосіб, як добути легкі гроші. Він відвідував питні заклади, знайомився там із неабияк напідпитку молодими людьми і під приводом обміну контактами в соцмережі Snapchat, брав у них iPhone, попередньо попросивши назвати пароль. Оскільки молоді люди були занадто п'яні, щоб ввести інформацію самостійно, вони довіряли це зробити самому Аарону.

Однак історія на цьому не закінчувалася, адже Джонсон не тільки обманним шляхом дізнавався паролі, а й крав iPhone просто під носом у своїх нових знайомих. Тут у гру вступав спільник (а таких було чимало — 11 осіб пізніше заарештували). Злодій непомітно передавав телефон спільнику і зникав у невідомому напрямку. Потім він змінював пароль Apple ID і вимикав функцію пошуку телефону. Після цього він активував Face ID. Сервіс розпізнавав його обличчя і відкривав доступ до всієї інформації на пристрої. Джонсон уважно її переглядав, шукав дані, щоб отримати доступ до мобільного банкінгу і якщо знаходив, то знімав заощадження з рахунків жертв або витрачав на покупки в Apple Pay. Злочинець вкрав майже 30-ть смартфонів iPhone тільки протягом одних вихідних і зміг розбагатіти на 20 тис. доларів.

Але зрештою його спіймали і посадили до в'язниці. Було доведено в суді, що він привласнив 300 тис. доларів, проте Джонсон похвалився журналістам The Wall Street Journal, що вкрав чи то 1, чи то 2 млн доларів.

В Apple пообіцяли оснастити операційну систему iOS 17.3 функцією Apple Stolen Device Protection, яка здатна обмежувати дії злодіїв з iPhone навіть в умовах, коли вони знають пароль жертви.

Раніше ми писали про те, що iPhone на iOS 17 неможливо зламати навіть за допомогою хакерського гаджета Flipper Zero. Компанія Apple випустила оновлення для операційної системи, де передбачено блокування нової прошивки мультитула.