Сонячна енергія під ногами: вчені встановили панелі просто на дорозі

Транспортні фотоелектричні панелі Wattway Pack здатні генерувати поновлювану енергію поки по них їздять велосипедисти.

Учені з Нідерландів придумали, як можна велосипедні доріжки перетворити на джерела відновлюваної енергії. Вони оснастили доріжки спеціальними фотоелектричними елементами, передає Newatlas.

Інженери з BAM Royal Group і Colas Group Wattway встановили транспортні фотоелектричні панелі Wattway Pack останньої на 1000 м2 велосипедних доріжок у провінції Північна Голландія та ще 1000 м2 у районі Північного Брабанта. Пристрої здатні генерувати відновлювану енергію. Вони сконструйовані таким чином, що знімати покриття з доріжок не потрібно — їх просто приклеїли зверху спеціальним клеєм. Фотоелектричні елементи знаходяться між кількома шарами смоли, яка захищає їх від зносу, адже велосипедисти їдуть прямо по них.

Як працює система Wattway pack

Уперше про проєкт Wattway Pack заговорили у 2015 році, і відтоді панелі встановили на понад 50-ти пілотних об'єктах по всьому світу. Першим таким об'єктом стала ділянка дороги в Нормандії — до неї приклеїли сонячні панелі 2016 року, а їхній комерційний запуск відбувся 2019-го. Відтоді ефективність пристроїв значно покращилася: зі 119 Вт/м2 до 148 Вт/м2.

Метою останньої установки є виробництво 160 МВтг відновлюваної енергії протягом першого року. За великим рахунком це не так вже й багато, але все ж є важливим кроком у сфері зеленої енергетики. Сонячні панелі будуть контролюватися і підтримуватися співробітниками компанії Colas Group Wattway протягом наступних 5-ти років.

Раніше ми повідомляли про те, що батареї і сонячні панелі вдалося посилити за допомогою фосфорних нанострічок. Таким чином, вчені знайшли спосіб, як позбутися вугільного наповнювача, щоб збільшити кількість енергії, яку може зберігати акумулятор, а також швидкість його зарядки.