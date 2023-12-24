Стримінговий сервіс у подарунок на Новий рік: який краще вибрати і як оформити підписку

Сьогодні українцям доступно багато стримінгових сервісів, які дають змогу дивитися фільми, серіали, телешоу в найкращій якості та на будь-якому пристрої. Підписку на таке задоволення можна подарувати своїм близьким, але є низка нюансів.

Останніми роками стали дуже популярними стримінгові сервіси — заміна телебаченню і кінотеатрам. На Новий рік 2024 можна подарувати близьким підписку на один із таких сервісів, і Фокус з'ясував, як це краще зробити в Україні.

Як працюють стримінгові сервіси

Стримінг походить від англійського слова "stream" ("потік"), тому стримінгові сервіси ще називають потоковими. Вони передають медіаконтент (відео або музику) безпосередньо на пристрій користувача в реальному часі, щоб його не доводилося завантажувати. За своїм принципом це нагадує телевізійні трансляції, тільки клієнт сам обирає, що і коли йому дивитися за винятком, хіба що, спортивних заходів.

Отже, власник підписки може насолоджуватися фільмами, серіалами, музикою або футбольними матчами у високій якості, без реклами і майже на будь-якому гаджеті, але натомість потрібно регулярно платити провайдеру. Зручно, що для підключення не потрібне жодне додаткове обладнання, достатньо доступу до інтернету, хоча він має бути досить швидким, щоб підтримувати трансляції в реальному часі. Жодні файли водночас не завантажуються, а отже, не займають місце в пам'яті.

Стримінгові сервіси в Україні

Насамперед варто розділити сервіси на музичні та відео. Почнемо з перших, вони пропонують великий вибір пісень, які можна зручно слухати за допомогою смартфона, телевізора або комп'ютера, швидкий доступ до нових треків і цілих альбомів, рекомендації на основі контенту, що прослуховується, щоб люди відкривали щось нове за їхнім смаком.

YouTube Music

Дуже швидкий, простий у використанні сервіс, а тому ідеально підходить для новачків у цій справі. YouTube Music пропонує приблизно 80 млн композицій і зручний пошук, але відносно просту якість звуку (помітна тільки в топових навушниках) і не найкращі рекомендації, хоча українцям, серед іншого, пропонують добірки саме української музики. За бажання улюблені треки можна зберегти в плейлисти або завантажити, щоб прослуховувати навіть без доступу до інтернету.

YouTube Music має безкоштовну версію, яка дає змогу майже необмежено користуватися сервісом, однак потрібно купити підписку, щоб слухати музику без реклами та із заблокованим екраном смартфона.

У підписки є три тарифи:

студентський — $1/місяць;

індивідуальний — $2/місяць;

сімейний — $3/місяць.

Щоб слухати музику без реклами, потрібно купити підписку на YouTube Music

Apple Music

Один із найпопулярніших музичних сервісів у світі та Україні зокрема, він доступний не лише на гаджетах Apple, як можна подумати, потрібно лише встановити додаток. Передплатники отримують доступ до більш ніж 100 млн треків з відмінною якістю звуку завдяки технології Spatial Audio, автоматично створеним плейлистам і радіо, офлайн-режим, підтримку Apple CarPlay і Android Auto, щоб зручно вмикати музику в автомобілі. Сам додаток зручний, але деякі користувачі скаржаться на повільну роботу, як порівняти з конкурентами, а ще ціна трохи кусається.

Вартість Apple Music в Україні:

студентська — $2,5/місяць;

індивідуальна — $5/місяць;

сімейна — $8/місяць, доступ для 6 користувачів.

Передплатники Apple Music отримують доступ до більш ніж 100 млн треків

Spotify

Великий і популярний стримінговий сервіс, що налічує понад 80 млн треків, в Україні доступний з 2020 року. Користувачі цінують його за найкращі персональні та тематичні добірки, швидке оновлення бібліотеки, доступ до текстів. Функція Spotify Connect дає змогу керувати відтворенням на одному пристрої з іншого, наприклад, увімкнути музику на ноутбуці, а перемикати треки з телефона.

Єдиним значним мінусом вважається простота звуку, водночас цінова політика майже така сама, як в Apple Music, а оформити підписку можна тільки через сайт.

Тарифи Spotify:

студентський — $2,5/місяць;

індивідуальний — $5/місяць;

для двох — $6,5/місяць;

сімейний (для 6) — $8/місяць.

Тепер поговоримо про відеостримінг. Таких платформ не менше, українці можуть користуватися як зарубіжними, так і вітчизняними, багато сервісів продовжують традиції телебачення, але в більш зручному форматі.

Spotify — популярний стримінговий сервіс

YouTube Premium

YouTube пропонує фільми, серіали, музику, контент для дітей, ексклюзивні ролики від популярних блогерів за досить скромною ціною. Тут можна купувати окремі відео або орендувати їх на певний час — інші стримінгові сервіси такої можливості не дають. Ще подивитися ролик можна офлайн, якщо заздалегідь його завантажити. Але тут відкривається значний мінус: вельми обмежений вибір фільмів, серіалів і шоу.

Підписка на YouTube Premium дає змогу дивитися ролики без реклами та слухати їх у фоновому режимі (із заблокованим екраном), а це робить перегляд у рази комфортнішим, з огляду на те, що кількість рекламних роликів останнім часом значно збільшилася. Варто зазначити, що одна й та сама підписка відкриває доступ і до відеохостингу, і до YouTube Music без обмежень.

Тарифні плани YouTube Premium:

студентський — 59 грн/місяць;

індивідуальний — 99 грн/місяць;

сімейний (для 6 осіб) — 149 грн/місяць;

оренда — від 20 грн до 500 грн залежно від контенту.

У YouTube є свій стрімінговий сервіс Фото: Скріншот

Netflix

Один із найбільших стримінгових відеосервісів у світі, який пропонує великий вибір цікавих фільмів, відомих серіалів, аніме, документальних проєктів і контенту власного виробництва. Перший місяць — пробний, можна оцінити всі переваги та недоліки платформи. Перегляд одразу буде в хорошій якості, без реклами, один акаунт доступний одночасно на чотирьох пристроях.

Усе працює просто і зрозуміло: на комп'ютері або ноутбуці достатньо зайти на сайт netflix.com і увійти у свій акаунт. На телефон необхідно завантажити додаток. За бажання контент можна завантажити і переглянути в автономному режимі. Можна також окремо налаштувати профілі для дорослих і дітей усередині одного акаунта.

Головний недолік Netflix полягає в тому, що наповнення бібліотеки залежить від регіону, наприклад, у жителів США найширший вибір, а українцям доводиться задовольнятися скромнішим контентом, хоча і в Україні доступно багато хорошого контенту. Більшість контенту доступна тільки англійською мовою, проте українізація активно ведеться. За даними сайту kinobaza, українські звукові доріжки або субтитри зараз є у 480 фільмів і серіалів, представлених на Netflix.

Тарифи Netflix:

базовий (720p) — €4,99/місяць;

стандартний (1080p) — €7,49/місяць;

преміум (4K+HDR) — €9,99/місяць.

Перший місяць Netflix — пробний, можна оцінити всі переваги та недоліки платформи

Amazon Prime Video

У США за популярністю мало чим поступається Netflix, а ось в Україні не такий відомий, хоча доступний з 2016 року. У відеотеці близько 26 300 кінофільмів і 2700 шоу, включно з ексклюзивним контентом компанії. Сумно, що українською мовою перекладено лише 110 з них. Варто зазначити, що у сервісу просто немає офіційного представництва в Україні, тому велика кількість контенту не перекладається.

Тарифний план у Amazon Prime всього один €5,99 євро на місяць, перший тиждень можна користуватися безкоштовно. Підписка дає змогу дивитися відео у веб-браузері, у застосунку Prime Video з телефона або планшета, доступних на деяких Smart TV, можна під'єднати до акаунта до трьох пристроїв. Підтримується відео з роздільною здатністю 4K UHD і звук у форматі Dolby Atmos.

Інтерфейс стримінгової платформи Amazon Prime Video Фото: скриншот

MEGOGO

Ця платформа повністю українізована, тому з контентом рідною мовою проблем не виникне. Передплатникам доступні для перегляду понад 300 телеканалів, а також понад 15 000 фільмів і серіалів з українським дубляжем або субтитрами. Це поки що єдиний сервіс, який отримав дозволи на трансляцію серіалів від HBO, стримінговий сервіс якого в Україні відсутній. Власники смартфонів можуть зручно слухати аудіокниги та подкасти.

Великий мінус: доступний контент і умови його показу можуть змінюватися залежно від закінчення або зміни прав трансляції. За деякі фільми або серіали, непередбачені в тарифному плані, доведеться заплатити, як за похід у кінотеатр.

Варіанти передплати MEGOGO. "Легка" за 129 грн/місяць пропонує 290 каналів (включно зі спортивними), понад 10 000 фільмів, аудіокниги. "Оптимальна" за 199 грн\місяць — 385 каналів, 11000+ фільмів, матчі збірної України у відборі до Євро 2024, преміальний контент від Disney і Warner Bros, фільми студії Paramount+, преміум-канали Viasat, Cine+, FOX, Eurosport, Nickelodeon, Nick Jr., Tiji, MTV. "Максимальна" за 369 грн/місяць — 415 каналів, 15000 фільмів, а на додаток до всього іншого — матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій, відбору на Євро-2024, національних чемпіонатів, єдиноборств, серіали НВО. Окремо можна підключити тариф "Спорт" за 249 грн/місяць, що включає 35 спортивних каналів і трансляції матчів. Іноді провайдер надає акції, знижуючи вартість передплати для тих чи інших тарифів.

Платформа MEGOGO повністю українізована

SweetTV

Українська платформа пропонує понад 260 телеканалів і 10 000 фільмів і 2000 епізодів серіалів, зокрема від Disney, Universal і Sony. Вона обіцяє хорошу якість картинки аж до 4K HDR у деяких продуктів, звук теж не пасе задніх, скрізь є український дубляж, до того ж команда Sweet TV сама ексклюзивно озвучує кінохіти.

Користувач може керувати прямим ефіром, ставлячи його на паузу і перемотуючи на потрібний момент. Є також можливість записувати передачу цілих 14 днів, а потім переглядати запис.

Тарифи SweetTV:

S — 99 грн/місяць;

M — 129 грн (перші 14 днів за 1 грн);

L — 197 грн (перші 7 днів — безкоштовно).

Тарифи відрізняються кількістю доступних телеканалів і фільмів, але всі дають змогу під'єднувати до одного акаунта до п'яти пристроїв: смартфонів, комп'ютерів або SmartTV.

Якщо хочеться подивитися фільм або серіал, який не входить до підписки — його доведеться докупити окремо, але це скоріше плюс, ніж мінус. Часом SweetTV робить контент доступним тимчасово, умови його перегляду можуть змінюватися з припиненням прав сервісу на безкоштовне право трансляції фільмів і серіалів. Як зазначає сайт Mind, на платформі знаходили відео з піратським озвученням.

Користувач SweetTV може керувати прямим ефіром

Як оформити та подарувати передплату

Найпростіший спосіб — це завести окремий обліковий запис, оформити підписку на вподобаний сервіс на офіційному сайті або в застосунку, а потім просто передати логін і пароль людині, яка ним користуватиметься. Добре, якщо платформа дає змогу оплатити послуги стримінгу одразу на рік наперед, адже це зазвичай дешевше і зручніше, ніж якщо гроші списуватимуть з картки щомісяця. Таку можливість надає Megogo.

Ще один варіант — прив'язати пристрій людини, наприклад, телевізор, до свого акаунту. Це досить просто зробити, але подарунок вийде неповноцінним, оскільки вона не зможе вільно ним розпоряджатися. Крім того, деякі стримінгові сервіси дають змогу під'єднувати кілька пристроїв одночасно тільки в межах одного будинку.

У Netflix є так звана "гостьова підписка", яка за €2,99/місяць дозволяє надати доступ іншому користувачеві. Останній отримає свій власний обліковий запис і зможе дивитися ті самі фільми та серіали, при цьому платити за це буде власник основного акаунта. Однак тут є низка обмежень: гість може користуватися Netflix на будь-якому пристрої, але тільки на одному одночасно, це стосується як перегляду, так і завантаження контенту, не можна створювати профілі, обліковий запис гостьової передплати має бути активований у тій самій країні, де зареєстровано обліковий запис користувача, який надіслав запрошення.

Крім того, в Україні можна подарувати сертифікат, що відкриває доступ до стримінгового сервісу. Наприклад, сервіс Onecard продає сертифікати з підпискою на Megogo і Sweet TV.