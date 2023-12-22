Цілодобова загроза: бойовий дрон Bayraktar TB3 встановив новий рекорд витривалості

Дрон моделі TB3 від компанії Baykar зміг піднятися на висоту 6 км. Тривалість автономного польоту і супутниковий зв'язок дадуть змогу використовувати його для розвідки.

Безпілотник Bayraktar TB3 виробництва компанії Baykar продемонстрував свою витривалість під час 32-годинних льотних випробувань, подолавши 5700 км, повідомляє Shephard media.

Турецький виробник дронів Baykar протестував свій новий бойовий безпілотник Bayraktar TB3, який на висоті понад 6 км повів у повітрі 32 год. Цей випробувальний політ, що отримав назву Endurance Flight Test, продемонстрував потенціал дрона TB3, який можна використовувати для спостереження і збору розвідувальних даних.

Перебування в небі протягом тривалого часу дасть змогу використовувати БПЛА в парі з авіаносцями або застосовувати їх для супроводу військових кораблів і катерів. За словами розробників, крім спостереження і розвідки, дрон зможе вести бій у повітрі за допомогою боєприпасів з інтелектуальною системою наведення, розміщених під його крилами.

"Ходили чутки, що TB3 матиме вищу вантажопідйомність, ніж TB2, який здатний нести 150 кг корисного навантаження. Остання модель БПЛА Baykar також отримає можливість управління на основі супутникового зв'язку, що дасть йому змогу долати великі відстані і на великій висоті", — йдеться в матеріалі.

Автори нагадують, що вперше проєкт TB3 був анонсований наприкінці 2020 року і базувався на моделі TB2. Дрон TB3 буде злітати і приземлятися з авіаносця Anadolu.

Раніше ми писали про те, що безпілотник моделі Bayraktar TB3 зміг подолати 1900 км у негоду. Дрон нового покоління протестували в складних кліматичних умовах, а наступного року будуть випробовувати на авіаносці TGG Anadolu.