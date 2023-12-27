Гнучкі, мегаяскраві та трохи дивні: які телевізори ми побачимо на CES 2024

На популярній виставці електроніки в Лас-Вегасі будуть продемонстровані телевізори наступного покоління. Аналітики розповіли, чим вони нас здивують.

Виставка CES 2024 вже не за горами (9-13 січня 2024 р., Лас-Вегас, США), і крім смартфонів, комп'ютерів, периферійних пристроїв, VR-гаджетів та ігрових консолей, на ній будуть представлені й телевізори. Оглядачі видання Mashable окреслили деякі тренди розвитку телетехнологій прийдешнього 2024 року.

Складні та гнучкі телевізори

Гнучкі екрани все більше завойовують популярність. Виробники ТВ-панелей також підхоплюють цей тренд. Наприклад, китайська компанія TCL у травні 2023 року на конференції Display Week у Лос-Анджелесі презентувала 8K-телевізор, який можна зігнути під кутом 90 градусів. Він має частоту оновлення 120 Гц і час відгуку 1 мс. Фішка пристрою в тому, що його OLED-дисплей був створений за технологією струменевого друку — IJP. Застосовуючи такий метод виробництва, компанія може сприяти зниженню собівартості OLED-екранів, роблячи їх доступнішими.

"Зокрема, IJP обіцяє кращу енергоефективність і яскравість. Телевізори стануть не тільки екологічнішими, а й дешевшими та яскравішими", — ідеться в статті.

TCL — не єдина компанія, у якої є гнучкий телевізор. Бренд C-SEED також готується представити складаний телевізор на виставці CES 2024. У розкладеному вигляді microLED-панелі мають діагональ 103, 137 і 165 дюймів. Скласти їх можна "гармошкою".

Бездротові телевізори, які легко монтуються

Бездротові телевізори вже раніше були показані на CES. Наприклад, компанія Displace на початку 2023 року презентувала ТВ-панель із батарейним живленням, яку можна було прикріпити до будь-якої поверхні, водночас настінне кріплення не було потрібне.

У межах CES 2024 Displace представить 2 нові телевізори: Displace Flex і Displace Mini. Перший оснащений портативною магнітною підставкою, яка дає змогу пристрою заряджатися без дротів, а другий представляє оснащений акумуляторами.

Неймовірно яскраві телевізори

Яскравість флагманських OLED-телевізорів цього року ледве перевищила 2000 ніт, але дві компанії — TCL і Hisense — ламають цей стереотип.

Наприклад, TCL нещодавно представила свою 98-дюймову модель X955 — телевізор, яскравість якого становить 5000 ніт.

Hisense на виставці CES 2024 збирається представити новий 110-дюймовий телевізор miniLED, який може видавати яскравість 10 000 ніт. Якщо це дійсно так, у чому нам належить переконатися, то він вважатиметься найяскравішим телевізором у світі.

Раніше ми писали про те, що особливий матеріал, який учені шукали протягом 20-ти років, зробить екрани телевізорів і смартфонів ще кращими. Завдяки цьому матеріалу світлодіоди перестануть нагріватися, що підвищить ККД до 100%.