Топ-10 найдивніших роботів та інновацій 2023 року: чим вони вразили світ (відео)

Робот-сфера, особистий вертоліт, реактивний ранець для польотів під водою і моторошний андроїд Figure — про ці та інші розробки ви дізнаєтеся з нашого матеріалу.

У 2023 році особливо відзначився штучний інтелект: різного роду чат-боти захопили серця і уми багатьох користувачів інтернету. Однак, крім ШІ-"улюбленців" були й інші, не менш цікаві, розробки. Про них докладно розповіло видання Fox news.

Роботом-хом'як, який вміє літати і повзати

Гібридний мобільний робот HMR (Hybrid Mobility Robot) від Revolute Robotics викликав справжній фурор серед любителів робототехніки. Він здатний літати і повзати, і при цьому абсолютно автономний. За своєю конструкцією пристрій схожий на кулю для хом'яка, куди зазвичай забирається звір і бігає.

Hybrid Mobility Robot від Revolute Robotics

HMR схожий на сферичну клітку, яка може рухатися всеспрямованою траєкторією, легко котячись по землі. Але це не все. Коли він стикається з перешкодою або крутим схилом, він злітає, буквально перелітаючи перешкоду. Такий ефект забезпечують два гіроскопічних підвісних кільця всередині "клітки", що дають змогу роботу зберігати баланс і переміщатися в будь-якому напрямку.

Humane Ai Pin — замінник смартфонів

Гаджет Humane Ai Pin було вперше представлено на конференції TED у квітні 2023 року. Засновник стартапу, Імран Чаудрі, продемонстрував деякі його функції, як-от здійснення телефонних дзвінків, отримання щоденних зведень новин, сканування штрихкодів з упаковок харчових продуктів, проектування зображення.

Як працює Humane Ai Pin

Пристрій ще раз з'явився на Тижні моди в Парижі у вересні 2023 року, де його носила супермодель Наомі Кемпбелл та інші моделі під час показу Coperni Spring 2024. Кемпбелл не тільки привнесла гламур, а й підкреслила, наскільки модними можуть бути носимі технології.

Перші у світі джинси з подушкою безпеки

Шведська компанія Mo'cycle створила першу у світі пару джинсів з подушкою безпеки. Мотоциклетні штани можуть надутися під час удару, пом'якшуючи його при падінні з мотоцикла. За словами представників Mo'cycle, джинси так само зручні, як і будь-які звичайні штани, але замість цього вони зроблені з водовідштовхувальної, дихаючої і стійкої до стирання тканини.

Джинси з подушками безпеки Mo'cycle

Подушка безпеки в штанах невидима доти, доки вона не спрацює під час падіння. Надувається вона за допомогою змінних картриджів з CO2 і з часом здувається, даючи змогу штанам повернутися до свого нормального розміру. Оскільки штани можуть активуватися тільки від сили близько 40 кг, вам не потрібно турбуватися про те, що джинси раптом мимоволі роздуються.

Реактивний ранець CudaJet, що дає змогу "літати" під водою

Футуристичний підводний реактивний ранець CudaJet дасть змогу користувачеві буквально літати під водою і забезпечить неймовірну маневреність. Він оснащений запатентованою силовою установкою, співвідношення потужності до ваги якої становить 3:1 кг.

Підводний реактивний ранець CudaJet

Ремені безпеки кріпляться особливим чином, і виробник обіцяє "міцність і комфорт". Управління здійснюється за допомогою компактного та ергономічного контролера. Ранець також легко обслуговувати самостійно.

Робот-прибиральник: зробить за вас усю брудну роботу

Автономний робот-прибиральник від компанії Somatic покликаний поліпшити гігієну та ефективність громадських туалетів. Робот може переміщатися туалетною кімнатою і виконувати такі завдання з прибирання, як миття, дезінфекція та сушіння. Пристрій оснащений датчиками, камерами і резервуаром для води, ним можна керувати віддалено через мобільний додаток.

Робот Somatic може ще й приміщення прибрати

Продукт призначений для зниження робочого навантаження і шкідливого впливу на прибиральників, а також для підвищення зручності роботи тих, хто користується громадськими туалетами.

Робот-охоронець від Cobalt Robotics

Компанія Cobalt Robotics, яка спеціалізується на "штучному інтелекті та розробці роботизованих рішень для виконання важливих завдань..." створює роботів для патрулювання офісних будівель, перевірки на предмет несправності пожежної сигналізації та підозрілої активності, а також реєстрації відвідувачів.

Можливості бота Cobalt Robotics

Основна причина, через яку багато офісних будівель починають використовувати цих роботів замість людей, полягає в тому, що це економить їм масу грошей — приблизно 79 тис. доларів на рік, згідно зі звітом Forrester Research.

Дрон Jetson ONE для особистого користування

Jetson ONE — особистий літальний апарат для відпочинку, покликаний зробити короткі авіаперельоти доступними для широких мас. Цей витончений вертоліт вагою 86 кг оснащений вісьмома пропелерами, які приводяться в рух вісьмома електродвигунами. За їхнє живлення відповідають вісім змінних батарей.

Тестовий політ Jetson ONE

Jetson ONE схожий на величезний дрон, однак пілоту, щоб керувати ним, потрібно буде сісти в імпровізовану кабіну. Апарат має алюмінієву конструкцію та корпус із вуглецево-кевларового композиту. На повністю зарядженій батареї ви можете подорожувати протягом 20 хвилин із максимальною швидкістю 101 км/год і злетіти на висоту 457 м. Пристрій має функцію безпеки "віртуальна подушка" для плавного приземлення.

Протез пальця, надрукований на 3D-принтері

Житель Небраски (США) Адам Катшолл близько 20-ти років тому будував у себе у дворі поле для міні-гольфу для свого сина. На жаль, Адам неакуратно використовував електроінструменти і відрізав собі мізинець. Протягом багатьох років він кілька разів намагався отримати страхову виплату, щоб встановити протез пальця, вартість якого становила 20 тис. доларів. Але йому так і не вдалося отримати страховку.

Протез пальця, створений методом 3D-друку

А нещодавно Адам познайомився з нью-йоркським художником та ІТ-інженером Полом Ходару через соцмережу Reddit. Вислухавши історію Катшолла, Пол запропонував безкоштовно виготовити йому протез пальця за допомогою 3D-друку.

Моторошні роботи-гуманоїди від OpenAI і Fig

OpenAI, розробник чат-бота ChatGPT, у партнерстві з компанією з виробництва робототехніки Fig створила робота, який має виконувати роботу по дому. Виглядає пристрій під назвою Figure моторошно.

Андроїд Рисунок

Робот здатний навчатися складних завдань, спостерігаючи за людьми — його нейронна мережа запрограмована на аналізування та відтворення рухів людини, яка, скажімо, миє підлогу або витирає пил. Така технологія здатна вивести робототехніку на абсолютно новий рівень.

Робот-масажист зі штучним інтелектом

Phill — це перший у світі масажний робот зі штучним інтелектом, що обіцяє "безпрецедентні відчуття від масажу", здатний адаптуватися до індивідуальних потреб і вподобань людини.

Phill — робот-масажист зі штучним інтелектом

Його можна поставити поруч із ліжком. Тож бот ще й послужить елементом дизайну у вашій спальні.

Раніше ми повідомляли про те, про 10 найдосконаліших військових роботів у світі. Вони здатні не тільки охороняти периметр, а й прикривати піхоту, виносити поранених з поля бою і вести радіоелектронну боротьбу.