У месенджері WhatsApp з'явилася нова таємна функція: що про неї вдалося дізнатися

WhatsApp отримає можливість робити перехресну публікацію матеріалів в один із популярних додатків компанії Meta.

Згідно з повідомленнями, що надійшли від бета-тестерів, у месенджері WhatsApp (належить Meta) з'явилася нова підказка, що спливає, з чого вони зробили висновки, що між Instagram і месенджером планується глибока інтеграція. Їхні висновки передає Android police.

Instagram уже дає змогу робити перехресну публікацію контенту у Facebook, так само як і WhatsApp. Видання нагадує, що така можливість тестувалася у квітні цього року. ЗМІ пише, що тепер у WhatsApp працюють над аналогічною інтеграцією з Instagram.

"Бета-тестери виявили нову опцію, розташовану глибоко в налаштуваннях конфіденційності для тимчасових оновлень статусу, яка дає змогу зв'язати ваш обліковий запис Instagram із WhatsApp, тому обмін контентом можна буде зробити в один клік", — ідеться в матеріалі.

Цю опцію не буде видно всім користувачам, поки не з'явиться можливість зв'язати облікові записи в налаштуваннях WhatsApp. Бета-тестери повідомили, що версія 2.23.26.17 додатка для Android містить зміни, які можуть зробити цю нову функцію помітною для користувачів. І хоча призначений для користувача інтерфейс все ще перебуває в стадії розробки, проте WhatsApp може пропонувати користувачам перехресно публікувати оновлення статусу в Instagram і Facebook, використовуючи новий банер у розділі месенджера "Мій статус".

Тестувальники вважають, що користувачам доведеться натискати на банер після публікації оновлення статусу, щоб поділитися ним в Instagram. Так вирішили зробити для того, щоб уникнути випадкових помилок. З цієї ж причини Meta не автоматизує процес перехресної публікації.

"Це особливо корисно, тому що не у всіх, хто підписаний на вас в Instagram, є ваш номер телефону, і люди, як правило, використовують WhatsApp і Instagram для різних цілей. Можливо, саме тому налаштування конфіденційності Instagram і WhatsApp для історій і оновлень статусу залишаться незалежними одне від одного", — пишуть автори матеріалу.

Коли відбудеться офіційний запуск нової функції, поки невідомо.

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